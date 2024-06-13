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Як українці оцінюють перебіг мобілізації та який відсоток чоловіків оновив свої дані — опитування для "Нового відліку"
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Як українці оцінюють перебіг мобілізації та який відсоток чоловіків оновив свої дані — опитування для "Нового відліку"

Ексклюзивно
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Оновлення даних, військовий квиток, мобілізація
Військовий квиток. Getty Images

21% українців оцінюють перебіг мобілізації після прийняття нового закону позитивно цілком. При цьому 22% нейтрально ставляться до нього, а 44% – абсолютно або скоріше негативно оцінюють новий оновлений закон про мобілізацію. 13% не можуть визначитися з відповіддю.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Info Sapiens на замовлення Суспільного для програми "Новий відлік".

Соціологи зазначають, що чоловіки частіше, ніж жінки, дають позитивну оцінку процесу мобілізації (26% проти 17%). Так само значно частіше позитивно оцінюють процес мобілізації у містах з населенням у понад 50 тисяч, ніж у менших містах і селах (24% проти 18%).

"Значно частіше, ніж українці в цілому, негативне ставлення до перебігу мобілізації висловлюють респонденти молодшої вікової групи 18-34 (51% проти 44%), а значно рідше таке негативне ставлення висловлюють опитані люди віком 56-70 років (32% проти 44%)", — йдеться у повідомленні.

Оновлення даних

Серед опитаних чоловіків призовного віку 33% заявляють, що вже оновили свої дані через ТЦК, ЦНАП або додаток "Резерв+". 26% лише планують це зробити, 6% навіть не планують, 24% вважають, що їм це не потрібно, а 12% не знають, чи потрібно їм оновлювати дані, або вагаються з відповіддю.

При цьому серед соціально-демографічних груп немає значних відмінностей, окрім того, що в селах наразі найнижча частка чоловіків, які вже оновили свої дані.

"Якщо ж подивитися лише на групу чоловіків віком 18-60 років, які відповіли, що їм необхідно оновлювати свої дані після прийняття нового закону про мобілізацію, і як розподілилися їх відповіді, то 51% з них декларують, що вже це зробили, 41% — лише планують це, а 9% навіть не планують", — йдеться у повідомленні.

Як проводилось опитування

Дослідження на замовлення АТ "НСТУ" для програми "Новий відлік" проведено Info Sapiens методом CAWIComputer Assisted Web Interviewing – це техніка опитування з використанням мережі інтернет. Респондент заповнює електронну анкету без допомоги інтерв'юера. Анкета може відправити відправлену електронну пошту або розміщена на сайті. 28—29 травня 2024 року за допомогою онлайн-панелі Info Sapiens. Розмір вибірки 800 респондентів, які проживають на всій території України, окрім ТОТ. Вибірка пропорційна структурі населення України у віці 18-70 років (згідно з даними Державної служби статистики на 01.01.2022) за параметрами: тип населеного пункту, регіон проживання, стать, вік.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законну силу документ набув 18 травня 2024 року.

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