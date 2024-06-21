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Співробітників ТЦК супроводжуватимуть 513 патрулів поліції — Клименко
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Співробітників ТЦК супроводжуватимуть 513 патрулів поліції — Клименко

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Ігор Клименко
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час Форуму "Україна. Рік 2024", Київ, 25 лютого 2024 року. Суспільне Новини/Олександр Магула

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що відомство виділило 513 патрулів поліції по всій країні для забезпечення процесу мобілізації. Водночас він підкреслив, що патруль не завжди супроводжуватиме співробітників ТЦК, а лише "за їхнім бажанням і по можливості".

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ми ж не можемо стільки (для всіх груп ТЦК – ред.) патрулів організувати. У нас ще є реагування на злочини, на повідомлення по території держави. Тобто ми виділяємо кожного дня кількасот патрулів по території нашої держави для того, щоб працювати зі співробітниками ТЦК. На сьогодні кількість таких патрулів доходить до 500. ​Це максимально, що ми можемо сьогодні зробити. Я вам точно скажу – 513", – сказав Клименко.

Міністр пояснив, що під час супроводу співробітників ТЦК "усі дії як працівника ТЦК, так і працівника поліції, так і громадянина, обов'язково мають фільмуватися на бодікамеру поліцейського". Він також зауважив, що поліція має виступати "арбітром" у разі конфлікту між працівниками ТЦК і громадянами.

"Наприклад, коли працівник ТЦК хоче прийти до громадянина додому і вручити йому повістку, то вони повідомляють про це поліцію. Поліцейські завжди поруч для того, щоби уникнути цих порушень порядку — як з однієї, так і з іншої сторони. Поліцейський виступає арбітром", — сказав він.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законної сили документ набув 18 травня 2024 року.

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