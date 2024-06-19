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Електронний військово-обліковий документ у "Резерв+" можна пред’являти на кордоні — ДПСУ
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Електронний військово-обліковий документ у "Резерв+" можна пред’являти на кордоні — ДПСУ

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Електронний військово-обліковий документ у "Резерв+" можна пред’являти на кордоні — ДПСУ
Мобільний застосунок "Резерв+" на екрані мобільного телефону, в Києві, 18 травня 2024 року. Ковальчук Віктор / УНІАН

Електронний військово-обліковий документ у мобільному додатку "Резерв+", який з'явився у застосунку напередодні, 18 червня, є чинним військово-обліковим документом для пред’явлення на кордоні.

Про це йдеться у коментарі, наданому Суспільному речником Державної прикордонної служби.

“Міністерством оборони анонсовано можливість оформлення військово-облікового документу в електронній формі з використанням мобільного додатку. У зв’язку з цим Державна прикордонна служба України зазначає, що в пунктах пропуску на кордоні заходи прикордонного контролю відбуватимуться як і раніше з дотриманням норм чинного законодавства”, — йдеться у коментарі.

Демченко зазначив, що рішення щодо пропуску громадян прийматимуться на основі наявності всіх необхідних умов пропуску та інформації, яка дає підстави для перетину кордону.

“Зокрема, це стосується й наявності в військово-облікових документах в паперовій чи електронній формі інформації з зазначенням підстав про звільнення від мобілізації, або виключення з військового обліку за станом здоров’я”, — зазначили в ДПСУ.

Там нагадали, що з 18 травня це є додатковою умовою перетину кордону окремих категорій громадян.

Окрім цього, для забезпечення перевірки та організації належного процесу в пунктах пропуску, унеможливлення використання підробних документів прикордонники, у разі необхідності, здійснюють перевірку інформації з військово-облікових документів через систему “Оберіг”.

В той же час прикордонники радять громадянам уважно перевіряти інформацію в своїх військово-облікових документах, зокрема і в електронній формі, яка дає право на перетин державного кордону. У разі недостатньої інформації, яка є підставою для пропуску, людині може бути відмовлено в перетині кордону.

Електронний військово-обліковий документ став доступним у застосунку "Резерв+". Про це вночі 18 червня повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

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