Як працює застосунок "Резерв+": відповіді на головні питання

18 травня в Україні набрав чинності Закон про мобілізацію, згідно з яким військовозобов'язані від 18 до 60 років мають 60 днів, щоб оновити свої військово-облікові дані. Зробити це без особистого візиту до ТЦК та ЦНАПу можна в офіційному застосунку від Міністерства оборони "Резерв+".

Після того, як людина завантажує застосунок та оновлює свої дані, вона може побачити відповідний статус та інформацію щодо себе, які містяться у реєстрі “Оберіг”.

Оновити дані можна до 16 липня.