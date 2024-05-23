Як працює застосунок "Резерв+": відповіді на головні питання
18 травня в Україні набрав чинності Закон про мобілізацію, згідно з яким військовозобов'язані від 18 до 60 років мають 60 днів, щоб оновити свої військово-облікові дані. Зробити це без особистого візиту до ТЦК та ЦНАПу можна в офіційному застосунку від Міністерства оборони "Резерв+".
Після того, як людина завантажує застосунок та оновлює свої дані, вона може побачити відповідний статус та інформацію щодо себе, які містяться у реєстрі “Оберіг”.
Оновити дані можна до 16 липня.
- Чинним військовослужбовцям;
- жінкам, які не стоять на військовому обліку;
- громадянам віком до 18 та старше 60 років;
- іншим особам, які не є військовозобов'язаними, призовниками та резервістами.
- На обліку — статус означає, що військовозобов’язаний вже стоїть на обліку і ТЦК не потребує додаткової інформації щодо неї. Якщо людина має бронь або відстрочку, то у застосунку відображатиметься статус “на обліку” з відповідною позначкою.
- Уточнюється — це означає, що військовозобов’язаний не стоїть на обліку в ТЦК. Якщо людина має військовий квиток або посвідчення, то це помилка безпосередньо ТЦК. Однак, якщо ж такого документа немає — людина має стати на облік та уточнити свої дані. У разі невиконання на неї буде накладений штраф за порушення правил військового обліку.
- У розшуку — цей статус присвоюють тим, хто порушив правила військового обліку. Статус може бути помилковим, однак, якщо помилки немає, військовозобов’язаного можуть затримати при першій перевірці документів та доставити в ТЦК.
- Знято з обліку — військовозобов’язаний, який перебуває на спеціальному обліку (поліція, ДСНС тощо).
- Виключено з обліку — чинні військові та непридатні до служби.
Військовозобов'язані українці, у яких після оновлення інформації у застосунку "Резерв+" відображається статус "у розшуку", можуть звернутися до служби технічної підтримки для виправлення даних. Також для цього можна особисто прийти до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
У випадку, якщо статус "у розшуку" присвоєно чинному військовослужбовцю, це означає, що ТЦК не встиг оцифрувати їхні дані. Для вирішення питання можна звернутися до територіального центру з необхідними документами.
Міноборони пояснює таку ситуацію помилками внаслідок людського фактора. Наприклад, у ТЦК та СП могли вчасно не оновити дані.
Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в етері телемарафону наголосила, що військовозобов'язані громадяни не отримуватимуть повістки ні в мобільному застосунку Резерв+, ні на електронну пошту.
Чинне законодавство не передбачає вручення громадянам електронних повісток.
У Міноборони пояснили, що помилки в даних можуть виникати через людський фактор при перенесенні інформації з паперових карток до реєстру "Оберіг".
Тим, хто все ж має проблему з неточними даними в застосунку, потрібно звернутися до ТЦК, у якому ця людина стоїть на обліку.
- після завантаження "Резерв+" потрібно зареєструватися за допомогою системи BankID НБУ, обрати свій банк та підтвердити авторизацію;
- після авторизації потрібно підтвердити номер мобільного телефону;
- після цього з'явиться запит на підтвердження поточної адреси проживання та електронної пошти.
- якщо будь-які з цих даних змінилися, їх можна оновити, підтвердивши через смс-повідомлення, або код, який прийде на електронну пошту;
- після оновлення даних потрібно обрати код із 4 цифр, за яким буде здійснюватись вхід у застосунок.
Оновивши дані через застосунок "Резерв+", військовозобов'язаний виконує відповідну вимогу закону. Подальша взаємодія з Центрами комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) відбуватиметься у звичному режимі.