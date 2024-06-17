Через "Резерв+" оновили свої дані 1,5 млн українців

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко розповіла, що застосунком "Резерв+" вже скористалися понад півтора мільйона українських громадян.

Про це вона написала у Facebook.

Окрім 1,5 млн оновлень військово-облікових даних за допомогою додатка, Черногоренко навела кілька даних, які включені до цього числа:

понад 210 тисяч жінок скористались "Резервом+";

понад 22 тисяч громадян використали додаток за кордоном;

окрім України, найчастіше оновлюють дані у Польщі, Німеччині, Чехії, Канаді та Сполучених Штатах Америки.

У Міноборони нагадали про свою обіцянку: скоро запустять електронний військово-обліковий документ з QR-кодом.

Що відомо про "Резерв+"

18 травня з набуттям чинності оновлено законопроєкту про мобілізацію запрацював мобільний додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів. Він доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market. "Резерв+" надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних. Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе.

З 18 червня у застосунку також з'явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус військовозобов'язаного, призовника або резервіста.

Як оновити дані у застосунку

після завантаження "Резерв+" потрібно зареєструватися за допомогою системи BankID НБУ, обрати свій банк та підтвердити авторизацію;

після авторизації потрібно підтвердити номер мобільного телефону;

після цього з'явиться запит на підтвердження поточної адреси проживання та електронної пошти.

якщо будь-які з цих даних змінилися, їх можна оновити, підтвердивши через смс-повідомлення, або код, який прийде на електронну пошту;

після оновлення даних потрібно обрати код із 4 цифр, за яким буде здійснюватись вхід у застосунок.

Як оновити дані у застосунку "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів також можна переглянути у короткій відеоінструкції.