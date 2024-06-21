Коли Україна отримає наступний транш від ЄС у межах Ukraine Facility

Україна має отримати 1,9 млрд євро у фонд Ukraine Facility від Європейського Союзу протягом наступного тижня, з 24 червня. Наступні два платежі можуть відбутися восени.

Про це йдеться в заяві віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса.

"Щодо Фонду для України: Україна має отримати 1,9 млрд євро попереднього фінансування наступного тижня. Наступні два регулярні платежі можуть відбутися пізніше восени", — сказав посадовець.

Домбровскіс також додав, що минулого тижня на Конференції з відновлення України в Берліні взяв участь у підписанні перших гарантійних угод з міжнародними фінансовими організаціями та банками розвитку країн-членів ЄС на суму 1,4 мільярда євро.

Разом з Європейським інвестиційним фондом Єврокомісія запустить пілотний механізм в межах InvestEU, який дозволить експортно-кредитним агентствам підтримувати малі і середні підприємства у торгівлі з Україною.

Програма Ukraine Facility

1 лютого 2024 року лідери Євросоюзу на саміті ЄС у Брюсселі погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

27 лютого Європейський парламент підтримав рішення щодо започаткування Ukraine Facility. Наступного дня Рада ЄС ухвалила започаткування інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 мільярдів євро на 2024-27 роки.

Програма Ukraine Facility Європейського союзу передбачає надання Україні 50 мільярдів євро впродовж 2024-27 років. З цієї суми 39 мільярдів євро будуть спрямовані до держбюджету для посилення макрофінансової стабільності.

22 травня Україна та Євросоюз підписали рамкову угоду щодо фінансування в межах Ukraine Facility. Документ визначає механізми фінансової співпраці між ЄС та Україною, зокрема, щодо управління та контролю використання коштів, а також спільних заходів для запобігання корупції.