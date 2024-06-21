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Мінфін: Україна потребує 9,5 млрд доларів для фінансування першочергових потреб відновлення
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Мінфін: Україна потребує 9,5 млрд доларів для фінансування першочергових потреб відновлення

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Енергетики перевіряють трансформатор
Енергетики перевіряють трансформатор, пошкоджений через російський ракетний обстріл електростанції ДТЕК, Харківщина, 1 квітня 2024 року. AP/Evgeniy Maloletka

Україна цьогоріч потребує ще 9,5 мільярдів доларів для фінансування першочергових потреб відновлення.

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів України.

Ці майже 10 мільярдів хочуть спрямувати на оборонну промисловість, енергетику, природні ресурси, цифрові технології, ІТ-сектор, а також відновлення пошкодженого житла та сільське господарство.

Матеріальні витрати від повномасштабного вторгнення Росії в Україну продовжують зростати, оскільки російські війська регулярно атакують міста та інфраструктуру країни ракетами та безпілотниками.

У звіті, розробленому урядом та міжнародними партнерами, йдеться про те, що Україні знадобиться 15,3 мільярда доларів на потреби відновлення у 2024 році, частину з яких уже профінансовано з державного бюджету та донорами, що зменшило цифру до 9,5 мільярда доларів.

Виступаючи 18 червня на конференції Invisso в Лондоні, заступниця міністра фінансів Ольга Зикова зазначила, що консолідація зусиль з партнерами має вирішальне значення для створення сприятливого інвестиційного середовища, яке потім призведе до сталого економічного зростання.

За оцінками Світового банку в лютому 2024 року, вартість післявоєнного відновлення України за 10 років зросла до 486 мільярдів доларів, йдеться у звіті. Київ наполегливо шукає нові джерела доходу як вдома, так і за кордоном, щоб задовольнити ці потреби.

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