Шольц: Німеччина зобов'язується долучитися до довготривалої відбудови України

Німеччина разом із міжнародними європейськими партнерами зобов'язується долучитися до довготривалої відбудови України.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні 11 червня, де розпочалась Конференція з відновлення України.

За словами Шольца, це вимагатиме надзвичайних зусиль з боку ФРН та партнерів.

“Руйнування настільки значні. Руйнування, причинами яких став Путін та його імперська війна в Україні практично щодня. Саме тому вже зараз ми хочемо подумати про ключові віхи для успішної відбудови та реконструкції”, — сказав Шольц.

Він додав, що у подальшому партнери хочуть розвинути економічні стосунки та задіяти усі зацікавлені сторони уряду та широкий загал населення України.

“Особливо я радий, що стільки представників регіонів, міст та муніципалітетів українського громадянського суспільства також сьогодні прибули до Німеччини.

Я дуже радий, що ми бачимо таку відданість і бізнес-спільноти щодо України”, — сказав Шольц.

Канцлер ФРН відзначив, що відбудова та реконструкція України вимагатиме значних інвестицій. За його словами, без приватних інвестицій це було би неможливо.

“Ми думаємо про відбудову та реконструкцію майбутнього члена ЄС”, — сказав Шольц.

За його словами, Україна має надзвичайний потенціал, коли йдеться про відновлювані джерела енергії. Також Шольц відзначив такий сектор, як цифровізація та IT, фармацевтична індустрія та інші технології.

За його словами, ці сектори будуть у центрі фокусу та уваги конференції з відновлення.

Канцлер сказав, що разом із міжнародними партнерами Німеччина підтримує розвиток підприємництва і хоче, щоби в подальшому його розвивали та підтримували малі та середні підприємства.

Крім того, за його словами, потрібні можливості покращити доступ українських компаній до капіталу. Шольц відзначив, що Європейська комісія щойно оголосила про фонд капіталу, який мобілізує дуже важливі фінанси для українських компаній.

“Для інвесторів України ми забезпечуємо підтримку компаній, які задіяні у відбудові України. Тим більше ми обговорюємо співпрацю в оборонній індустрії, що також є дуже важливим кроком”, — наголосив Шольц.

Конференція з відновлення України

Президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України 11-12 червня та переговорів із федеральним канцлером Олафом Шольцом.

10 червня Зеленський підписав розпорядження, яким затвердив українську делегацію на конференції з відновлення України в Берліні 11-12 червня. Головою делегації буде міністерка економіки Юлія Свириденко.

Берлінська конференція з реконструкції (Ukraine Recovery Conference, URC2024) — це вже третя конференція з реконструкції з початку повномасштабної війни. У липні 2022 року учасники в Лугано (Швейцарія) погодили основні принципи реконструкції: вона має бути орієнтованою на реформи, прозорою, демократичною та сталою. На конференції у Лондоні 2023 року в центрі уваги була мобілізація приватного сектору. У 2025 році конференцію разом з Україною прийматиме Італія.

Раніше уряд Німеччини оголосив, що цей захід відвідають понад 2000 учасників з понад 60 країн.

URC2024 зосередиться на таких чотирьох темах: