10 червня суд Онтаріо ухвалив, що "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) проявили недбалість і самі відповідальні за компенсацію сім'ям жертв, загиблих через те, що Іран збив Boeing-737 у 2020 році. МЗС України продовжить працювати, щоби притягнути Іран до міжнародно-правової відповідальності за катастрофу.

Про це Міністерство повідомило кореспондентці Суспільного у відповідь на запит.

10 червня 2024 року суд Онтаріо ухвалив, що МАУ проявили недбалість під час експлуатації рейсу PS752 і несуть одноосібну відповідальність за компенсацію сім'ям жертв, загиблих унаслідок випадкового збиття літака іранськими військовими 8 січня 2020 року.

МЗС України підкреслює, що рішення суду — це результат прагнення родичів отримати якусь інформацію про загибель своїх близьких, якщо Іран не виконує свої міжнародно-правові зобов'язання.

"Переконані, що безпека цивільної авіації — це насамперед зобов’язання держав, які не повинні застосовувати зброю проти цивільних літаків у польоті", — ідеться у відповіді відомства.

МЗС продовжуватиме заходи, спрямовані на притягнення Ірану до міжнародно-правової відповідальності в межах Міжнародного Суду ООН та Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) спільно з іншими членами Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752.

Наразі Координаційна група готує необхідні документи в обох справах з детальним викладенням позиції та доказами.

"Незмінною метою залишається відновлення справедливості для усіх 176 невинних загиблих, життя яких забрала зневага Ірану до міжнародного права", — додали в міністерстві.

Що відомо про збиття літака МАУ в Тегерані

Літак МАУ зазнав катастрофи 8 січня 2020 року незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана. Він прямував до Києва. На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

11 січня Іран визнав, що випадково збив літак Boeing-737, який належить українським Міжнародним авіалініям. Командувач аерокосмічними силами Корпусу Вартових Ісламської революції бригадний генерал Амір Алі Гаджизаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за збиття українського літака.

24 червня 2021 року офіційна судово-медична експертиза катастрофи літака МАУ, яку проводили у Канаді впродовж восьми місяців, нібито не виявила підтверджень, що літак було збито навмисно.

Через майже два роки після катастрофи почали судити військових, причетних до трагедії, проте нікому крім іранського слідства досі невідомі ні їхні імена, ні військові звання. На всі вимоги українського уряду та урядів членів родин загиблих допустити незалежних експертів до розслідування влада Ірану відповідав відмовами.

16 квітня суд в Ірані виніс вироки 10 іранським військовослужбовцям у зв'язку з катастрофою літака авіакомпанії МАУ над Тегераном у 2020 році. Зазначається, що командира ЗРК "Тор М-1", з якого було збито літак, засудили до 13 років позбавлення волі, а дев'ять інших отримали строки від одного до трьох років позбавлення волі.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752 вважає, що судовий процес Ірану в справі збиття українського літака МАУ не був неупередженим та прозорим, і заявляє, що докладе усіх зусиль для забезпечення справедливості.

У червні 2023-го Україна та інші учасники Міжнародної координаційної групи подали до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття літака. Українське МЗС стверджувало, що Іран відмовляється визнати свою повну міжнародно-правову відповідальність за катастрофу.