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Лісовий розповів, як буде відбуватись освітній процес у школах та вишах цієї зими
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Лісовий розповів, як буде відбуватись освітній процес у школах та вишах цієї зими

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Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий під час пресконференції
Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий під час пресконференції щодо майбутнього Четвертого Саміту перших леді та джентльменів в Києві, 18 червня 2024 року. УНІАН/Віктор Ковальчук

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що взимку буде запроваджено низку заходів щодо проведення навчального процесу у школах та вищих навчальних закладах. Йдеться про онлайн-навчання або "змішаний формат", зміщення розкладу занять, а також збільшення терміну зимових канікул.

Про це він розповів під час години запитань до уряду у Верховній раді.

Як пояснив Лісовий, є два підходи до проведення навчального процесу взимку.

"Ми працюємо з графіками навчання. Сьогодні заклади вищої освіти, профтехосвіти мають розпочати навчальний рік раніше: у теплий сезон. Повинні зробити більші канікули зимові та завершити навчальний рік пізніше", — сказав він.

Водночас Лісовий зауважив, що в школах не будуть розпочинати навчальний рік раніше.

"Ми будемо працювати з розкладами занять, зміщуючи, там де це можливо, де немає позмінного навчання, початок занять в школі можливо розпочинатиметься о 10:00 годині ранку. Зараз працюємо над цими рекомендаціями", — сказав очільник МОН.

Другий блок питань, за його словами, це — забезпечення технічними засобами закладів освіти.

"Ці питання мають вирішувати органи місцевого самоврядування. У нас близько 30% закладів освіти забезпечені енергогенерацією, але вона різна. Є доволі потужна, яка дозволяє закладу освіти працювати загалом, а є слабкі, коли може працювати лише пункт незламності, який розміщений в закладі освіти", — сказав Лісовий.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.

1 червня Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК, пошкодила дві гідроелектростанції та обладнання на об'єктах в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

Вночі 20 червня Росія завдала по Україні чергового масованого удару із застосуванням ракет різних типів, а також безпілотників. У Повітряних силах повідомили, що в результаті повітряного бою, Силами оборони знищено 5 із 9 ракет і 27 "шахедів".

В "Укренерго" повідомили, що внаслідок нічних обстрілів пошкоджено обладнання на енергообʼєктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях.

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