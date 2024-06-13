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Міносвіти затвердило систему перезарахування оцінок із закордонних шкіл
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Міносвіти затвердило систему перезарахування оцінок із закордонних шкіл

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Міносвіти затвердило систему перезарахування оцінок із закордонних шкіл
Міносвіти затвердило систему перезарахування оцінок із закордонних шкіл. Getty Images

Міністерство освіти і науки України затвердило систему перезарахування оцінок із закордонних шкіл.

Про це інформує пресслужба Міносвіти.

“Раніше школи не мали чітких шкал відповідності українських і закордонних оцінок. Тепер же робота вчителів дещо полегшиться, а батьки та учні будуть спокійні за свої результати”, — йдеться у повідомленні.

Шкала увідповіднила системи оцінювання різних країн та українську 12-бальну систему, пояснили у відомстві. Учні можуть перезараховувати оцінки зі спільних із країною перебування предметів.

Решту предметів, таких як українська мова, література, історія, вони вивчають за модифікованими (скороченими) програмами та проходять оцінювання дистанційно.

Так, якщо учень отримав оцінку добре з математики в Польщі, за шкалою це — 8 балів в Україні. Якщо ж системи оцінювання відрізняються, рекомендовано виставляти оцінку на користь дитини.

У таблиці представлено 25 країн, зокрема США, Німеччину, Польщу, Італію та Францію. Для решти випадків є загальна таблиця переведення оцінок.

Зазначається, що новації допоможуть безперебійно продовжити навчання в Україні після повернення. Учні можуть скласти річне оцінювання перед новим навчальним роком із перезарахуванням результатів із-за кордону.

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