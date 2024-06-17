В Україні стартувала вступна кампанія до ліцеїв МВС. Що відомо

В Україні стартувала вступна кампанія до ліцеїв безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання Міністерства внутрішніх справ.

Про це у Telegram повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

"До 10-х класів на повне забезпечення першочергово запрошуємо дітей загиблих, поранених або зниклих безвісти співробітників системи МВС. Ми подбали про те, щоб діти змогли отримати якісну сучасну освіту, жити й розвиватися в комфортних умовах", — йдеться у дописі Клименка.

Він поінформував, що вступна кампанія триватиме до 16 липня. Обов’язкова умова для вступу – базова середня освіта, тобто закінчення 9 класів школи або іншої освітньої установи.

"Формуємо спільноту патріотичної та мотивованої молоді. Продовжуємо підтримувати наших захисників та їхні родини", — наголосив міністр.

Для того, що вступити до ліцею, потрібно заповнити Анкету вступника за посиланням та очікувати дзвінка після її обробки.