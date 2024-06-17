Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В Україні стартувала вступна кампанія до ліцеїв МВС. Що відомо
ОСВІТАДІТИМВСУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуЖиттяДіти

В Україні стартувала вступна кампанія до ліцеїв МВС. Що відомо

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

В Україні стартувала вступна кампанія до ліцеїв безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання Міністерства внутрішніх справ.

Про це у Telegram повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

"До 10-х класів на повне забезпечення першочергово запрошуємо дітей загиблих, поранених або зниклих безвісти співробітників системи МВС. Ми подбали про те, щоб діти змогли отримати якісну сучасну освіту, жити й розвиватися в комфортних умовах", — йдеться у дописі Клименка.

Він поінформував, що вступна кампанія триватиме до 16 липня. Обов’язкова умова для вступу – базова середня освіта, тобто закінчення 9 класів школи або іншої освітньої установи.

"Формуємо спільноту патріотичної та мотивованої молоді. Продовжуємо підтримувати наших захисників та їхні родини", — наголосив міністр.

Для того, що вступити до ліцею, потрібно заповнити Анкету вступника за посиланням та очікувати дзвінка після її обробки.

Топ дня
Дрон, БПЛА
Дрони ГУР МО вночі 17 червня атакували військові обʼєкти у трьох областях Росії – джерела
Єнс Столтенберг
НАТО обговорює розгортання більшої кількості ядерної зброї через загрозу з боку Росії та Китаю
Український боєць на Донеччині серед поля
Безпілотники ГУР атакували військові об'єкти у РФ, росіяни влучили в базу відпочинку у Харкові. 845 день війни. Онлайн Важливо
Саміт миру у Швейцарії
Дві країни відкликали свої підписи під декларацією Саміту миру
Зеленський на Саміті миру
Понад 90 країн-учасниць, спільне комюніке та підготовка до наступної зустрічі: чим завершився перший Саміт миру

Вибір редакції
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
Дізнайтесь більше
Міністерство освіти і науки
"Укриття та енергоживлення". 10 профтехів у прифронтових регіонах отримають понад 67 млн гривень
Освітній застосунок "Мрія"
Застосунок "Мрія" почали тестувати у 40 школах
Міністерство освіти і науки України
Порядок прийому на бакалаврат, магістратуру й докторантуру змінено. Що відомо
Вступ-2024, дати подання заяв, Міносвіти, абітурієнти
Коли подавати документи у виші — розповіли в Міносвіти
На початок