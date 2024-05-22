У Міносвіти розповіли, як у майбутньому виглядатимуть українські школи

Міністерство освіти і науки (МОН) спільно з партнерами та провідними архітекторами презентувало проєкт трансформації українських шкіл. Йдеться про 5 різних рішень, які допоможуть осучаснити навчальні заклади, а також створити умови, де діти зможуть комфортно вчитися, розвиватися та відпочивати.

Про це йдеться у повідомленні МОН.

"Більшість теперішніх шкіл побудовано за минулими радянськими проєктами. Це всім знайомі приміщення із застарілим ремонтом та плануванням. Нині ми працюємо не тільки над оновленням змісту освіти, але й над архітектурною трансформацією шкіл. Адже для якісного освітнього процесу важливо мати комфортний та інклюзивний простір", — розповіли у відомстві.

П'ять концепцій майбутніх шкіл

Школа типу О:

Пропонується доповнити вхід у будівлю зонами відпочинку, прозорими входами та пандусами. У новій прибудові, виконаній зі скла та сталі, розміщено зал для проведення заходів. Таким чином, завдяки об’єднанню бібліотеки та залу для заходів, створюється більший та взаємопов’язаний простір для зібрань. Редизайн внутрішнього подвір’я покращує відчуття єдності та внутрішні зв’язки. Нові приватні тераси, призначені лише для учнів початкової школи, дозволяють їм навчатися та грати на свіжому повітрі.

Школа типу Q:

Одноповерхова вхідна частина включатиме простори, що дозволяють більше взаємодії. Найбільша зміна – це розширення загальних просторів у вхідній зоні – новому сучасному серці школи. Воно поєднує найактивніші функції в єдиний потік та створює спільні простори для роботи, гри та відпочинку.

Школа типу H3:

Робиться акцент на посилення нерозкритого потенціалу використання місцевих матеріалів. Вхід перенесено на центральну вісь споруди з додаванням прибудови. Це крило стає перехідним елементом і соціальним ядром будівлі – воно виступає як ворота між школою та садом і з’єднує два крила будівлі, наповнені фрагментованими громадськими просторами – спільними переходами. Це єдиний новий об’єм, який додається до наявної будівлі.

Школа типу H:

Головний вхід перенесено в інше місце, щоб він виходив на громадський простір на подвір’ї. Вестибюль спроєктований з новою надбудовою з металу та скла, яка відповідає висоті сполучної секції між двома крилами. Ця трансформація створює більш відкрите і живе переднє внутрішнє подвір’я, а також тихе заднє подвір’я з наявними деревами та приватними терасами для занять дитячого садочка.

Школа типу C:

Основні зміни концепції зосереджені на підсиленні наявній цінності саду, створюючи простір для зустрічей. Шлях до класів розділяється на три зони – від громадської до приватної. Новий об’єм має шаховий фасад, що розширює зони для зібрань та створює прозорі приміщення всередині.

Ключові зміни

безпечні та надійні укриття з круговим проєктуванням та гарним освітленням;

комфортні зони для творчості, проєктної діяльності та відпочинку дітей;

доступне та безбар'єрне середовище для всіх учасників освітнього процесу.

У МОН додали, що нові школи стануть центрами, де діти зможуть вільно і без обмежень розвиватися, творити й пізнавати світ.

Переглянути, як виглядатимуть школи майбутнього в Україні у межах відповідних концепцій можна за посиланням.

Розроблення проєктів архітектурної трансформації шкіл реалізується Міністерством освіти і науки України за підтримки "Метінвесту" та ДТЕК, на базі концепцій, розроблених "Маріуполь Реборн" у співпраці з виконавчим партнером Big City Lab та Литовською архітектурною громадською організацією "Rebuild the Wonderful" за ініціативою віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти науки та технологій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.