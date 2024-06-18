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У Мінцифри розповіли, скільки військовозобов'язаних оновили свої дані через ЦНАПи
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У Мінцифри розповіли, скільки військовозобов'язаних оновили свої дані через ЦНАПи

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Понад 300 військовозобов'язаних українців вже оновили свої дані через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи).

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

У відомстві зазначили, що за місяць, відколи став доступним цей сервіс, Київ залишається лідером серед міст, де українці подали найбільше заяв про уточнення даних.

Загалом найактивніше чоловіки оновлюють дані через ЦНАПи у Львівській, Дніпропетровський, Одеській, Київській та Харківській областях.

"Оновлення військово-облікових даних у ЦНАПі у середньому триває 8 хвилин. Економте свій час та виконуйте норму закону за лічені хвилини. Знаходьте найближчий ЦНАП на мапі", — додали у Мінцифри.

Після набуття чинності закону про мобілізації 18 травня, військовозобов'язані українці можуть оновити свої дані у ТЦК та СП, ЦНАПах, а також у мобільному застосунку "Резерв+".

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законну силу документ набув 18 травня 2024 року.

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