Студенти та поліцейські в Україні будуть проходити базовий військовий вишкіл. Уряд затвердив відповідний порядок.

Про це у Telegram повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук.

Відповідно до статті 10-1 закону України "Про військовий обовʼязок і військову службу", уряд затвердив порядок проведення базової загальновійськової підготовки українців, які здобувають вищу освіту та поліцейських.

Уряд встановив, що базовий військовий вишкіл будуть проходити чоловіки (жінки — добровільно), які навчаються за денною або дуальною формою.

Також передбачено, що базову підготовку згідно з навчальним планом проходять:

курсанти вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;

курсанти закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських;

поліцейські під час проходження первинної професійної підготовки у закладах освіти зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських.

Установлено, що організація та супроводження базової підготовки студентів та поліцейських покладається на Міністерство оборони, Міністерство освіти і науки, Міністерство внутрішніх справ, інші державні органи та органи місцевого самоврядування (за згодою) та Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законної сили документ набув 18 травня 2024 року.