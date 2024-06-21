Солдати КНДР втретє за місяць перетнули кордон з Південною Кореєю

Солдати Південної Кореї зробили попереджувальні постріли після того, як військові КНДР перетнули кордон, а потім відступили. Це вже третій подібний інцидент цього місяця на півострові.

Про це пише Bloomberg з посиланням на отримане у п’ятницю, 21 червня, повідомлення Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

Повідомляється, що кілька північнокорейців, які працювали в демілітаризованій зоні, що розділяє дві країни, у четвер, 20 червня, перетнули кордон з Південною Кореєю і відступили після усного попередження, яке супроводжувалося попереджувальними пострілами.

Інцидент, за даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, стався через кілька годин після того, як керівник Росії Володимир Путін завершив свій перший за 24 роки візит до Північної Кореї, де він і Кім Чен Ин досягли ​​угоди, згідно з якою країни прийдуть на допомогу одна одній у разі нападу.

Як відзначає Bloomberg, напруга на кордоні, що розділяє півострів, зростала ще до візиту Путіна. За словами південнокорейських військових, в останні місяці Північна Корея надсилає велику кількість військ у буферну зону для установки мін, встановлення протитанкових загороджень і ремонту доріг.

У травні Північна Корея почала надсилати через кордон сотні повітряних куль зі сміттям після того, як поскаржилася на те, що Південна Корея проводить спостереження. Південна Корея у відповідь призупинила дію угоди з Північною Кореєю від 2018 року, спрямовану на зниження військової напруженості.

У п’ятницю сестра лідера Північної Кореї Кім Йо Чен заявила, що Пхеньян може переслати через кордон більше повітряних куль зі сміттям у відповідь на переправлені раніше з Південної Кореї на повітряних кульках пропагандистські листівки на північ. Як нагадує Bloomberg, мільйони листівок із критикою лідерів Північної Кореї, надісланих південнокорейськими активістами та перебіжчиками з Північної Кореї, летіли через кордон протягом більше десяти років.

Фактичний кордон, відомий як Військова демаркаційна лінія, проходить у межах демілітаризованої зони шириною 4 кілометри, яка розділяє півострів. Цю демаркаційну лінію важче ідентифікувати, оскільки вона здебільшого позначена знаками висотою до грудей, які часто можуть бути розташовані далеко один від одного.

Про те, що військові КНДР перетинали кордон з Південною Кореєю також повідомлялося 18 червня та 9 червня.

Путін та Кім Чен Ин у межах візиту Путіна до КНДР підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" між Росією та Північною Кореєю.

Путін після підписання заявив, що договір передбачає надання допомоги за умови агресії проти одного з учасників.

Кім Чен Ин своєю чергою зазначив, що договір "носить миролюбний та оборонний характер". Також лідер КНДР уточнив, що відповідний договір включає розвиток співробітництва економіки, політики та військової справи.

19 червня російський лідер Володимир Путін прибув до Північної Кореї. Це був його перший візит в КНДР за 24 роки.