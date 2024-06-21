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ЗСУ отримають від іспанського бізнесу дві броньовані "швидкі"
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ЗСУ отримають від іспанського бізнесу дві броньовані "швидкі"

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Броньовані "швидкі"
Броньовані "швидкі". Посольство України в Іспанії

Сили оборони України отримають від іспанських компаній OHLA та WhiteBIT два броньованих автомобілі швидкої допомоги для евакуації поранених.

Про це повідомили у посольстві України в Іспанії.

Ці дві автівки автомобілі стали сьомими та восьмими броньованими "швидкими", які диппредставництву вдалося відправити в Україну завдяки підтримці іспанського бізнесу.

"Гуманітарна ініціатива посольства зі збору коштів для закупівлі броньованих карет швидкої допомоги дозволить ефективніше здійснювати евакуацію поранених та рятувати життя наших воїнів", – додали у відомтсві.

Раніше у МОЗ інформували, що 40 багатопрофільних закладів охорони здоров'я отримають від Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) допоміжні засоби із реабілітації для комплектації кабінетів асистивних технологій.

4 квітня повідомлялось, що Кабмін ухвалив постанову, відповідно до якої телемедицину більше використовуватимуть при наданні медичної та реабілітаційної допомоги.

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