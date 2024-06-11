МОЗ: Майже 5 тисяч українців евакуйовано на лікування до європейських клінік

До спеціалізованих клінік понад 30 європейських країн вже евакуювали 4 927 українців, серед яких є пацієнти з мінно-вибуховими травмами, ті, хто потребує протезування й онкопацієнти. Також серед них є 690 дітей із травмами та онкозахворюваннями.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Лідерами за кількістю проведених евакуацій є:

Німеччина — 1 193 людини;

Польща — 426 людини;

Норвегія — 372 людини.

Також серед країн, які приймають українців на лікування: Латвія, Литва, Польща, Франція, Італія, Данія, Швеція, Бельгія, Іспанія, Нідерланди та інші.

Наприкінці травня у МОЗ повідомляли, що близько 200 українських медиків пройшли курс із Basic Emergency Care (BEC), метою якого є – навчити медиків систематичного підходу до початкової оцінки та лікування пацієнтів у критичному стані.