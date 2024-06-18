Готували держпереворот: в Мюнхені розпочався суд над "рейхсбюргерами"

У Німеччині в Мюнхені розпочався суд над так званими “рейхсбюргерами”. Групу підозрюваних на чолі з принцом Генріхом XIII з дворянського роду Рейсів звинувачують у підготовці захоплення влади у ФРН. Їм також інкримінують членство в терористичній організації або її підтримку.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що, за даними слідства, кілька обвинувачених входили до так званої “ради” угруповання. Вона виконувала функцію тіньового кабінету міністрів. Решта мали безпосередньо взяти участь у силовому захопленні бундестагу.

За версією слідства, “рейхсбюргери” мали напасти на бундестаг і взяти в заручники депутатів і міністрів. Їхніми ключовими цілями були канцлер ФРН Олаф Шольц, глава МЗС Анналена Бербок і лідер головної опозиційної партії ХДС Фрідріх Мерц. Підсудні, як наголошують слідчі, вправлялися у стрільбі й обстежували приміщення бундестагу.

Планам "рейхсбюргерів" перешкодили правоохоронці. У результаті масштабної поліцейської операції в грудні 2022 року було затримано 26 людей. Серед них — 72-річний підприємець у сфері нерухомості з Франкфурта-на-Майні принц Генріх XIII з дворянського роду Рейсів, який вважається головою угруповання. Після держперевороту саме він мав стати главою держави, вважає звинувачення.

Окрім Мюнхена, справу "рейхсбюргерів" розглядають також у Франкфурті-на-Майні та Штутгарті. Процеси вирішили розділити через велику кількість обвинувачених, що проходять у справі.

Усім підсудним загрожують тривалі тюремні терміни. Очікується, що вирок суд винесе в січні 2025 року.

Загалом, за даними німецьких спецслужб, до “рейхсбюргерів” у Німеччині належать приблизно 20 тисяч громадян. Їх об'єднують неприйняття демократії, монархічні, ксенофобські та антисемітські погляди. Вони не визнають післявоєнний порядок і легітимність ФРН, і вважають себе громадянами “німецького рейху”.