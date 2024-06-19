Сьогодні, 19 червня, обленерго по всій території України застосовують графіки погодинних відключень електроенергії з 00:00 до 24:00. Вночі вимикався енергооб’єкт на півдні.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Уточнюється, що енергооб’єкт в південному регіоні знеструмлювався під час повітряної тривоги. Наразі проводиться огляд. Знеструмлень споживачів не було. В східному регіоні також було зафіксовано крадіжку проводу на одному з енергооб’єктів.

Станом на ранок без енергоживлення залишався 461 населений пункт України. Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Львівській, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

Протягом доби планується імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 27 979 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 557 МВт. Експорт не відбувається і не передбачається.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

В Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі запровадили новий порядок графіків погодинних відключень електроенергії, який має забезпечити коротшу тривалість обмежень.