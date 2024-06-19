Данія оголосила про нову військову допомогу Україні

Уряд Данії спрямовує 19-й фінансовий пакет на військову підтримку нагальних потреб України та довгострокової розбудови її обороноздатності.

Про це повідомило Міноборони країни.

Новий пакет передбачає укладення низки різних угод з союзниками про закупівлі та пожертви з боку оборонної промисловості країн-членів НАТО. Серед іншого – більше обладнання на підтримку переданих Данією винищувачів F-16.

Пакет допомоги поєднує рамки для фінансування значних пожертв в українську оборонну промисловість, додаткового обладнання на підтримку наданих Данією винищувачів F-16 та пожертв з власних запасів данського оборонного відомства.

Як заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, Україна все ще потребує значної військової підтримки через російську агресію.

"Завдяки останньому пакету пожертв ми надаємо якомога більшу підтримку для забезпечення потреб України на полі бою тут і зараз. Але ми також маємо зобов'язання Данії у сфері безпеки підтримувати Україну протягом наступних 10 років", — сказав він.

За словами міністра, уряд Данії створив модель пожертвувань через українську оборонну промисловість, яка допоможе нарощувати українське виробництво військової техніки в короткостроковій і довгостроковій перспективі.

Міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен наголосив, що інвестиції в українську оборонну промисловість є "ефективним і стійким способом" підтримки української боєздатності як тут і зараз, так і в довгостроковій перспективі.

"Цією ініціативою ми відповідаємо сильному українському бажанню та зміцнюємо як українську, так і європейську безпеку. Тому з данської сторони ми продовжуватимемо розширювати наші можливості для підтримки української оборонної промисловості, і ми також задоволені увагою до цього в ЄС та інших країнах", — наголосив глава МЗС.

У Міноборони Данії зазначили, що у двох останніх пакетах допомоги для інвестицій в українську оборонну промисловість було зарезервовано загалом 1,2 мільярда данських крон (близько $117 млн). У відомстві додали, що новий пакет дає змогу розподілити 1,2 мільярда данських крон, щоб Міноборони Данії могло швидко задовольнити потреби України. Очікують, що перший проєкт розпочнуть влітку.

13 червня Україна і Данія підписали меморандум щодо закупівлі озброєння і військової техніки в українських виробників.

Раніше за ініціативи міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена, міністри оборони Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів і Польщі надіслали спільного листа до Єврокомісії, спільної зовнішньополітичної служби ЄС та Європейського оборонного агентства. У ньому пропонується розширити співпрацю з оборонною промисловістю України.