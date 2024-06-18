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Данія, Німеччина і Угорщина спільно закуплять баштові системи ППО Skyranger
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Данія, Німеччина і Угорщина спільно закуплять баштові системи ППО Skyranger

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Німеччина, Данія та Угорщина сьогодні, 18 червня, підписали в Парижі листа про наміри щодо спільної закупівлі баштових систем протиповітряної оборони Skyranger у межах Європейської ініціативи Sky Shield.

Про це у соцмережі X повідомило німецьке Міноборони.

Зазначається, що підписання документа відбулося під час виставки Eurosatory.

Skyrangers середньої та малої дальності закуповуватимуться у німецького збройового концерну Rheinmetall. Перший прототип планується відправити до Бундесверу наприкінці цього року.

Зазначається, що баштову систему Skyrangers можна інтегрувати на різні платформи, наприклад, в автомобілі піхоти Boxer. Саме це планує зробити Німеччина. Натомість Угорщина хоче встановити Skyranger на базі своєї нової бойової машини піхоти Lynx, а Данія — на базі колісного танка Piranha.

Напередодні повідомлялось, що Rheinmetall передасть Україні новий танк протиповітряної оборони Frankenstein, який може збивати ракети та дрони. Там зазначили, що зазначили, що основою для нового танку буде Leopard 1, на його корпус планують встановити найсучаснішу зенітну систему Skyranger.

Що відомо про Skyranger

Система Skyranger 35 використовує бойовий модуль із 35-мм гарматою GDM-008 швидкострільністю 1000 пострілів за хвилину. Опціонально у башту може бути встановлена пускова установка для двох ракет FIM-92 Stinger або Mistral, пише Мілітарний.

До боєкомплекту гармати входить велика номенклатура боєприпасів, зокрема, снаряди з радіопідривачем. Боєкомплект складається з 252 пострілів.

Для виявлення малорозмірних повітряних цілей Skyranger 35 використовує багатоцільовий радар AMMR, який працює в S-діапазоні. Всього на машині встановлено п’ять антен, які забезпечують покриття на 360 градусів.

Додатково на ньому встановлена пасивна система виявлення цілей Rheinmetall FIRST, яка краще виявляє малорозмірні цілі, а відсутність радіолокаційного випромінення дозволяє використовувати систему без її виявлення ворожою радіотехнічною розвідкою.

Одним із головних завдань комплексу в контексті сучасних загроз мають стати розвідувальні та ударні безпілотники, для перехоплення яких мають ідеально підійти програмовані 35-мм снаряди.

Заявлена розробником дальність ураження повітряних цілей артилерійським комплексом складає 4000 метрів. Крім того, за необхідності, комплекс може ефективно працювати по наземних цілях.

У гібридному танку ППО Rheinmetall інтегрувала бойове відділення з баштою зенітного комплексу на важке танкове шасі замість оригінальної колісної платформи БТР Boxer.

Перенесення 4,5-тонного модуля на танкове шасі також може забезпечити можливість встановлення додаткового обладнання, яке може використовуватись для виявлення та супроводження цілей, а також збільшення готових до пуску ракет в пусковій установці.

Таке рішення відкриває нові перспективи перед артилерійською системою, дозволяючи їй йти по перетнутій місцевості разом з іншою важкою гусеничною бронетехнікою та тим самим роблячи її повноцінною системою ППО сухопутних військ.

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