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Данія та ще сім країн ЄС пропонують розширити співпрацю з оборонною промисловістю України
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Данія та ще сім країн ЄС пропонують розширити співпрацю з оборонною промисловістю України

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За ініціативи міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена, міністри оборони Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів і Польщі надіслали спільного листа до Єврокомісії, спільної зовнішньополітичної служби ЄС та Європейського оборонного агентства. У ньому пропонується розширити співпрацю з оборонною промисловістю України.

Про це повідомили у Міноборони Данії.

"Разом із сімома іншими міністрами оборони ми плануємо якнайшвидше підготувати план дій ЄС щодо інтеграції України в європейську оборонну промисловість. Серед іншого, він має забезпечити доступ України до програм ЄС з оборонної промисловості та оборонних інновацій. Посилена українська оборонна промисловість має важливе значення для України та для нашої безпеки постачань до Європи" — сказав глава данського оборонного відомства.

Зазначається, що згідно з даними Єврокомісії, майже 80% оборонної техніки, закупленої державами-членами ЄС від початку вторгнення Росії в Україну, було придбано за межами Європи. Але ця тенденція не є стійкою, якщо в Європі потрібно побудувати промисловість, яка зможе задовольнити потреби держав-членів. Необхідною умовою для подальшої військової підтримки України з боку ЄС і спроможності ЄС брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку є те, що ми створюємо безпеку постачання в Європі.

"Зміцнення безпеки поставок до Європи є необхідною умовою для продовження військової підтримки України з боку ЄС і здатності ЄС узяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку", — йдеться в спільному зверненні глав оборонних відомств.

Також у листі наголошується на необхідності "нарощування потенціалу технічного обслуговування" на місцевому рівні в Україні за допомогою промислового партнерства і цілеспрямованих зусиль.

"Щоб домогтися успіху, ми повинні створити хорошу основу ЄС для побудови довгострокового і стратегічного промислового партнерства між українськими та європейськими компаніями. Данія зробила перший крок і заявила, що ми будемо безпосередньо інвестувати в українську оборонну промисловість. Це беззастережно зміцнить Україну, якщо більше країн ЄС підтримають данські інвестиції й наслідуватимуть наш приклад", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони Данії додали, що крім зміцнення європейської оборонної промисловості, продовження військової підтримки України з боку ЄС буде одним із головних питань майбутньої зустрічі міністрів оборони.

28 квітня цього року Данія та Україна підписали лист про наміри стосовно підтримки українського оборонного-промислового комплексу.

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