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Україна і Данія підписали Меморандум щодо закупівлі озброєння в українських виробників
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Україна і Данія підписали Меморандум щодо закупівлі озброєння в українських виробників

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Україна і Данія підписали Меморандум щодо закупівлі озброєння в українських виробників
Люди у Копенгагені під час візиту президента Зеленського до Данії, 21 серпня 2023 року. ОП

Меморандум щодо закупівлі озброєння і військової техніки в українських виробників підписали у четвер, 13 червня, у Брюсселі Україна та Данія.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Це великий крок, оскільки Данія стала першою іноземною країною НАТО, яка інвестуватиме свої кошти у виробництво озброєння на території України", — зазначив міністр оборони Рустем Умєров.

"Ми на фінальній стадії, тож зовсім скоро буде підписаний перший контракт. Юридично всі узгодження з данською стороною завершені”, — сказав Умєров журналістам у Брюсселі, передає АрміяInform.

Він пояснив, що наразі Україна інвестує у виробництво в Україні.

“Наші партнери бачать, що ми налагодили систему локального виробництва, ми отримуємо ці вироби і ми запропонували їм механізм, коли Міністерство оборони укладає договір з виробниками”, — розповів Умєров.

За його словами, для країн, які інвестують, є два варіанти: відшкодування коштів Україні або сплата замість України. Поки це базовий механізм, який вже має результат, додав міністр.

Як розповів Умєров, публічно деякі країни вже дали зобов’язання і зараз до них долучилися інші країни.

“Скоро, як тільки буде можливість, ми хочемо дати країнам сказати, що вони будуть інвестувати, але механізми і процедуру пропонували ми. І для нас це довіра для нашої країни. І вже в цьому році ми отримаємо ті вироби, в які вони інвестують”, — пояснив міністр.

Раніше за ініціативи міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена, міністри оборони Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів і Польщі надіслали спільного листа до Єврокомісії, спільної зовнішньополітичної служби ЄС та Європейського оборонного агентства. У ньому пропонується розширити співпрацю з оборонною промисловістю України.

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