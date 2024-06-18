Росія все більше вдається до шантажу та фінансових стимулів, щоб найняти німців для шпигунства після вислики з країн-членів ЄС близько 600 російських дипломатів.

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на звіт німецького Федерального відомства з охорони конституції (BfV).

Зазначається, що спецслужби РФ витрачають багато коштів на вербування агентів у Німеччині, попри на спроби західних країн обмежити їхні операції після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Росія наполегливо працює, щоб компенсувати скорочення німецьким урядом кількості російських агентів у Німеччині", — заявив глава BfV Томас Хальденванг під час презентації звіту відомства.

Зокрема двоє громадян Німеччини, яких у серпні минулого року звинуватили у державній зраді за шпигунство на користь Росії, отримали приблизно 400 тисяч євро за свої послуги.

"Гонорари агентів свідчать про те, що російські спецслужби продовжують мати величезні фінансові ресурси для досягнення своїх розвідувальних цілей", — додається у звіті.

При цьому кількість "правих" і "лівих" екстремістів торік зросло на 4,6% і відповідно до 2022-го.

"Росія виявилася здатною пристосуватися до пошуку способів впливу на події в Німеччині навіть після того, як її медіаканали були заборонені, а 600 її дипломатів, дислокованих по всій Європі, були вислані", — резюмується у звіті.

Раніше прем'єр Польщі Дональд Туск інформував, що у країні через підозри в диверсіях, скоєних нібито на замовлення Росії, заарештовано дев'ятьох та затримано ще трьох людей за спроби саботажу і диверсій на користь Росії.