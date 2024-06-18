У Швейцарії за кілька тижнів до Глобального саміту миру затримали російського дипломата, який намагався придбати вогнепальну зброю.

Про це повідомляє видання Tages-Anzeiger, посилаючись на заяву швейцарської Федеральної прокуратури.

Зазначається, що співробітник російського посольства у Берні намагався отримати зброю і небезпечні речовини в кількох місцях Швейцарії. Зокрема він відвідав магазин, що належить німецькомовному швейцарському торговцю зброєю, але нічого не купив.

У Федеральній прокуратурі підтвердили відповідні розслідування і заявили, що у межах "початкових заходів безпеки" було проведено кілька обшуків будинків спільно із залученням кантональної поліції. При цьому сам російський дипломат користується так званим "імунітетом".

При цьому за підозрюваним російським дипломатом стежила швейцарська розвідувальна служба, а пізніше справу взяли на себе правоохоронні органи.

Федеральна прокуратура звернулася з проханням зняти "імунітет" з дипломата, але для проведення розслідування, відомство має бути уповноважене Федеральною радою.

Видання зауважує, що повноваження щодо ухвалення рішень тепер належать міністру юстиції Беату Янсу, але не виключено, що в цьому буде "замішаний" міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс або навіть весь уряд Швейцарії.

Також видання зазначає, що російський дипломат міг втекти з країни, а швейцарський уряд навіть лобіював цей процес.

Що відомо про Саміт миру

15-16 червня у Бюргенштоку у Швейцарії відбувся перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому взяли делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена.

Підсумкову декларацію Саміту миру підписали 78 країн і 4 організації. Комюніке не підтримали Індія, Бразилія, Саудівська, Таїланд та інші держави. Однак підписати документ можуть країни й після завершення саміту.

Удень 16 червня Офіс президента оприлюднив спільне комюніке про основи миру, в якому Росію звинувачують у масштабних людських стражданнях та закликають поважати територіальну цілісність України. Водночас у документі зазначається, що досягнення миру вимагає діалогу між усіма сторонами конфлікту.