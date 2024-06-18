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Коли відбудеться Четвертий саміт перших леді та джентльменів — розповіли в ОП
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Коли відбудеться Четвертий саміт перших леді та джентльменів — розповіли в ОП

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Олена Зеленська, Четвертий саміт леді та джентльменів
Пресконференція за участі Олени Зеленської про підготовку до Четвертого саміту перших леді та джентльменів, Київ, 18 червня 2024 року. Cуспільне/скриншот

Четвертий саміт перших леді та джентльменів відбудеться в Києві 12 вересня. Його головною темою буде безпека дітей. Обговорять виклики, з якими стикаються діти вдома, у школі та в інтернеті, зокрема в умовах війни.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного з пресконференції за участі першої леді України Олени Зеленської.

На заході також були міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр освіти і науки Оксен Лісовий, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець та заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Іоан.

Зеленська сказала, що тема цьогорічного саміту — безпека дітей. Вона багатовимірна. Подружжя лідерів країн, українські та міжнародні експерти обговорять загрози та виклики, з якими стикаються діти вдома, у навчальних закладах та в онлайн-просторі. Перша панель буде присвячена дітям під час збройних конфліктів.

На Саміті вперше презентують соцдослідження "Ключові загрози для дітей", яке провели саме для цього заходу.

Попередні саміти леді та джентльменів

23 серпня 2021 року в Києві відкрився перший саміт перших леді та джентльменів за присутності понад 20 учасників. Частина гостей була присутня на заході в онлайн-режимі. Саміт мав гасло "М'яка сила у новій реальності". Мета — об’єднати леді, аби вони змогли обмінятися досвідом і впроваджувати нові проєкти у своїх країнах.

23 липня у Києві відбувся другий Саміт перших леді та джентльменів, присвячений повоєнній відбудові країни.

6 вересня у Софії Київський відбувся третій Саміт перших леді та джентльменів на тему "Ментальне здоров’я: крихкість і стійкість майбутнього". Одним із результатів зустрічі стало заснування мережі медичного партнерства між країнами.

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