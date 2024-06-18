Верховна рада України 14 червня прийняла законопроєкт №6393-д, який розширює локації, де відбувався булінг, бо раніше закон передбачав лише школу. Зараз правоохоронний комітет розглядає законопроєкт №9400, який передбачає штрафи чи громадські роботи за булінг, а також посадовця можна буде відсторонити від роботи.

Про це секретарка Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа розповіла в ефірі Суспільного.

Законопроєкт №6393-д прийняли 6 червня, а 18-го його відправили на підпис президенту. Він вступить в дію через 3 місяці після опублікування. Він передбачає:

сфера протидії булінгу розшириться на усі заклади, де діти бувають поза школою, — в таборі, гуртках, спортивній секції чи в лікарні;

превенція (випередження) булінгу тепер стане обов’язковою. "Винний не хтось один. Булер вважається винним, його треба покарати. Але важливо, як взаємодіє група, чому інші промовчали, чому нічого не зробили, чому дозволили були робити агресором", — пояснює Піпа. Антибулінгові методики на основі міжнародної практики допомогла розробити українська активістка Настя Мельниченко. Наталія Піпа наводить як приклад британські школи. Коли там у якомусь класі відбувся факт булінгу, кожен учитель і кожні батьки мусять поговорити з дітьми, щоб такого не було. Існують правила школи, правила поведінки, вони обговорюються з моменту, коли дитина вступає в школу, батьки їх підписують.

запрацюють програми підтримки для жертв булінгу та корекційні програми для кривдників. Їх має розробити Міністерство соціальної політики України.

Законопроєкт № 9400 ще на розгляді. За словами Піпи, правоохоронний комітет на булінг дивиться, як на щось не важливе.

"І тому я переконую депутатів, що це працює. Усіх депутатів правоохоронного Комітету треба буде переконувати про ці зміни до адміністративного кодексу. І, відповідно, коли пройде комітет — законопроєкт піде на перше читання", — розповіла депутатка.

Цей проєкт передбачає штрафи від 2000 до 4500 та громадські роботи для дорослих булерів (16-18 років і старше), або батьків неповнолітніх кривдників.

За булінг посадову особу можна буде відсторонити від роботи. Це стосується вчителів, тренерів, вихователів та інших.

"Той, хто мовчить, той теж є булером. Ми обурюємось, коли в Європі хтось мовчить, у світі мовчить, коли в Україні відбувається так. Але ж часто самі люди в суспільстві обирають таку роль. Нам здається насправді, що всі все знають, всі розуміють, що неприпустимо булити, інших ображати, але ж ці факти відбуваються, тому це важливо, і законопроєкт дає цю правову рамку", — каже секретарка Комітету з питань освіти.