Вимоги очільника Росії Володимира Путіна щодо так званого "перемир’я" з Україною суперечать здоровому глузду, моралі та Статуту ООН.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив на брифінгу 17 червня.

Міллер назвав заяву Путіна "черговою максималістською заявою", в якій той закликав Україну віддати ще більше своєї суверенної території, ніж та, що наразі окупована військами РФ.

"Жодна відповідальна країна не може сказати, що це є розумною основою для миру. Це суперечить Статуту ООН. Це суперечить елементарній моралі. Це суперечить елементарному здоровому глузду", – сказав Міллер.

Він додав, що Росія не готова до будь-яких серйозних "добросовісних обговорень".

"Дії РФ роблять це особливо очевидним, оскільки вона продовжує свої бомбардування критичної інфраструктури України, загрожує кораблям у Чорному морі та примусово переселяє десятки тисяч українських дітей", — відзначив речник Держдепу.

Що відомо про заяви Путіна напередодні Глобального саміту миру

14 червня на зустрічі з керівництвом МЗС Росії Володимир Путін заявив, що однією з умов для початку переговорів із Києвом є повне виведення українських військ із Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також Україна має заявити про відсутність планів вступити в НАТО.

При цьому російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що вважає некоректним ставити питання про те, що ініціатива Путіна щодо України схожа на пропозицію про капітуляцію, передають "РИА Новости".

На заяву відреагували також в МЗС України. У відомстві зазначили, що поява низки заяв від очільника Кремля Володимира Путіна за день до початку Глобального саміту миру свідчить про те, що Росія насправді боїться справжнього миру.

"Всі озвучені Путіним ультиматуми вже багато разів лунали з Москви й нічого нового в цих чергових заявах немає. Водночас показовим є час їхнього озвучення. Закидаючи такі сигнали в інформаційний простір напередодні проведення інавгураційного Глобального саміту миру у Швейцарії, Путін переслідує тільки одну мету: завадити участі лідерів і країн в цьому заході", — йдеться у повідомленні.

Зі свого боку в Офісі президента заявили, що Росія не має бажання припиняти війну, а пропозиції Путіна свідчать про "нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії".