"Спочатку треба виграти цю війну", — Джон Кірбі про вступ України до НАТО

Щоб вступити до НАТО, Україні спочатку потрібно виграти війну з Росією.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу у понеділок, 17 червня.

"Спочатку вони повинні виграти цю війну. І ми робимо все можливе, щоб переконатися, що вони (українці – ред.) зможуть це зробити. А коли війна закінчиться, незалежно від того, що вони матимуть кордон з Росією, президент США підписав з Україною двосторонню безпекову угоду, щоб переконатися, що їхня оборонно-промислова база має все для довгострокового захисту", — сказав Кірбі під час відповіді на запитання щодо перспектив приєднання України до Північноатлантичного альянсу.

За словами Кірбі, президент США Джо Байден вважає, що Україну в майбутньому треба прийняти до НАТО.

"Президент заявив, що, на його думку, НАТО фігурує в майбутньому України. Є багато речей, які потрібно зробити, перш ніж вони зможуть приєднатися до Альянсу, як і будь-який член НАТО до вступу до Альянсу. Однак президент твердо вірить, що НАТО є у майбутньому України", — додав представник Білого дому.

Перспективи вступу України в Альянс

30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою. Відповідна процедура передбачає вступ до НАТО без ПДЧ.

Генсек НАТО Столтенберг того ж дня заявив, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх 30 союзників. Глави низки країн Центральної та Східної Європи офіційно підтримали членство України в НАТО.

За результатами саміту 11-12 липня у Вільнюсі країни НАТО прийняли пакет із трьох частин, щоб наблизити Україну до Альянсу, і відмовилися від Плану дій щодо членства (ПДЧ), проте Київ так і не отримав повного запрошення.

Українська делегація вернулася додому з саміту НАТО у Вільнюсі із безпековими гарантіями на шляху до Альянсу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе приєднатися, коли "союзники погодяться і умови будуть виконані".