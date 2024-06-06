Франція відправить в Україну літаки Mirage 2000-5 — Макрон

Сполучені Штати, Франція та їхні союзники "не ослабнуть" і підтримуватимуть Україну у протистоянні вторгненню Росії. Франція відправить в Україну літаки Mirage 2000-5 і навчить пілотів

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає BFMTV.

"Завтра ми розпочнемо нову співпрацю і оголосимо про передачу французьких бойових літаків Mirage 2000-5, які дозволять Україні захистити свою землю, свій повітряний простір. З завтрашнього дня ми запустимо програму підготовки пілотів, а потім передамо ці літаки", — сказав він.

За словами Макрона, він не може "визначати остаточно кількість" надісланих літаків, оскільки Франція "перебуває в процесі створення коаліції з іншими партнерами".

Mirage 2000 — французький багатоцільовий одномоторний реактивний винищувач четвертого покоління

Під час церемонії зі світовими лідерами з нагоди 80-ї річниці Дня D у Нормандії Макрон та президент США Джо Байден заявили, що Сполучені Штати, Франція та їхні союзники "не ослабнуть" і підтримуватимуть Україну, передає Reuters.

Американський лідер наголосив, що "просто немислимо" здатися перед російською агресією, і пообіцяв не припиняти підтримку України.

Він закликав західних союзників і союзників по НАТО відновити дух Дня D і працювати разом у той час, коли, за його словами, демократія опинилася під більшою загрозою, ніж будь-коли після закінчення Другої світової війни.

"Ізоляціонізм не був відповіддю 80 років тому і не є відповіддю сьогодні", — сказав Байден.

Макрон повторив коментарі президента США, також зробивши зв’язок між Україною та Днем D.

"Спасибі українському народу за його мужність, за його любов до свободи. І ми тут і не ослабнемо", — сказав президент США.

6 червня президент Володимир Зеленський із дружиною прибув до Франції на відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії.

7 червня президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з Володимиром Зеленським у Єлисейському палаці в Парижі.

Крім того, вранці 7 червня президента України приймуть у парламенті Франції — Національній Асамблеї. Там Зеленський має виступити з промовою перед зустріччю з президенткою Асамблеї Яель Браун-Піве.