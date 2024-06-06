Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Франція відправить в Україну літаки Mirage 2000-5 — Макрон
Емманюель МакронДжо БайденСШАФРАНЦІЯВторгнення Росії в УкраїнуСвіт

Франція відправить в Україну літаки Mirage 2000-5 — Макрон

Важливо
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Макрон, Байден
Президент Франції Еммануель Макрон та президент США Джо Байден. Президент Франції Емманюель Макрон та президент США Джо Байден під час спільної пресконференції у Білому домі, 1 грудня 2022 року. Фото: AP

Сполучені Штати, Франція та їхні союзники "не ослабнуть" і підтримуватимуть Україну у протистоянні вторгненню Росії. Франція відправить в Україну літаки Mirage 2000-5 і навчить пілотів

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає BFMTV.

"Завтра ми розпочнемо нову співпрацю і оголосимо про передачу французьких бойових літаків Mirage 2000-5, які дозволять Україні захистити свою землю, свій повітряний простір. З завтрашнього дня ми запустимо програму підготовки пілотів, а потім передамо ці літаки", — сказав він.

За словами Макрона, він не може "визначати остаточно кількість" надісланих літаків, оскільки Франція "перебуває в процесі створення коаліції з іншими партнерами".

Mirage 2000 — французький багатоцільовий одномоторний реактивний винищувач четвертого покоління

Під час церемонії зі світовими лідерами з нагоди 80-ї річниці Дня D у Нормандії Макрон та президент США Джо Байден заявили, що Сполучені Штати, Франція та їхні союзники "не ослабнуть" і підтримуватимуть Україну, передає Reuters.

Американський лідер наголосив, що "просто немислимо" здатися перед російською агресією, і пообіцяв не припиняти підтримку України.

Він закликав західних союзників і союзників по НАТО відновити дух Дня D і працювати разом у той час, коли, за його словами, демократія опинилася під більшою загрозою, ніж будь-коли після закінчення Другої світової війни.

"Ізоляціонізм не був відповіддю 80 років тому і не є відповіддю сьогодні", — сказав Байден.

Макрон повторив коментарі президента США, також зробивши зв’язок між Україною та Днем D.

"Спасибі українському народу за його мужність, за його любов до свободи. І ми тут і не ослабнемо", — сказав президент США.

6 червня президент Володимир Зеленський із дружиною прибув до Франції на відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії.

7 червня президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з Володимиром Зеленським у Єлисейському палаці в Парижі.

Крім того, вранці 7 червня президента України приймуть у парламенті Франції — Національній Асамблеї. Там Зеленський має виступити з промовою перед зустріччю з президенткою Асамблеї Яель Браун-Піве.

Топ дня
Тренування, Іспанія, ЗСУ
Вибори в Європарламент, удари по нафтобазі й НПЗ в Росії, Зеленський прибув до Франції. 834 день війни. Онлайн Важливо
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Лампа, світло
У Києві та 12 областях запроваджуються аварійні відключення світла — Укренерго Важливо
Бундестаг
У Німеччині схвалили закупівлю додаткових 155-мм снарядів через війну в Україні
Зеленський прибув у Нормандію на відзначення 80-річчя висадки союзників
Зеленський прибув у Нормандію на відзначення 80-річчя висадки союзників

Вибір редакції
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Дізнайтесь більше
Зустріч Зеленського і Макрона
Франція надасть €650 млн для підтримки інфраструктурних проєктів в Україні
Емманюель Макрон
Макрон візьме участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії
Зеленський і Макрон проведуть зустріч у Парижі 7 червня
Зеленський і Макрон проведуть зустріч у Парижі 7 червня — пресслужба Макрона
Володимир Зеленський та Еммануель Макрон
Макрон анонсував візит Зеленського до Франції
На початок