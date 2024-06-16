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Винищувачі F-16 від Данії надійдуть в Україну найближчим часом — Зеленський
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Винищувачі F-16 від Данії надійдуть в Україну найближчим часом — Зеленський

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Винищувачі F-16 від Данії надійдуть в Україну найближчим часом.

Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

"Вдячний Метте Фредеріксен за участь у Саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн Глобального Півдня до реалізації "формули миру". Під час зустрічі ми мали можливість обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим часом", — зазначив він.

Лідери також обговорили затвердження переговорної рамки та початок перемовин про вступ України до ЄС вже у червні.

Що відомо про передачу України F-16

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і голова уряду Нідерландів Марк Рютте 19 травня оголосили про готовність США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати можуть надати згоду на передачу Україні бойових літаків, зокрема F-16, за умови, що вони не застосовуватимуться для ударів по території РФ.

Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть 42 літаки. Літаки відправлять після того, як будуть виконані умови, серед яких забезпечення необхідної інфраструктури та завершення навчання пілотів.

Речниця Нацгвардії Аризони Ерін Ханніган оголосила, що перші чотири українські пілоти планують завершити навчання на винищувачах F-16 до літа. Нині навчання тривають.

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