Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш поінформував, що наразі Україна проводить усі заходи для ефективного забезпечення роботи винищувачів F-16 та розміщення їх на території держави.

Про це пресофіцер розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ми розуміємо, що ворог буде полювати на ці літаки. Але щодо того, що йому вдасться щось дуже сильно зірвати, говорити не доводиться, оскільки ми зараз бачимо, що він активно намагається атакувати наші аеродроми. Натомість українська авіація продовжує виконувати завдання досить успішно. Тому, звичайно, всі заходи будуть вжиті для того, щоб убезпечити літаки (F-16 — ред.) й забезпечити їхнє ефективне виконання завдань у нашому повітряному просторі", — сказав Євлаш.

Речник Повітряних сил ЗСУ нагадав, що підготовка пілотів передбачає три етапи: наземний, навчання на легкомоторних літаках і власне на F-16. Крім того, одночасно готують фахівців для обслуговування винищувачів.

"Будь-який літак – це серйозні навантаження на логістику та на спеціалістів, які будуть обслуговувати та забезпечувати будь-який літак, будь-який тип системи, яка буде працювати із досить високоточними технологічними деталями, і звичайно, від цього залежатиме життя та здоров’я пілотів. Тому цей процес не менш важливий, ніж підготовка самих льотчиків, і він продовжується", — сказав Євлаш.

У лютому 2024-го Foreign Policy, посилаючись на високопосадовців з ЄС, писало, що перші американські винищувачі F-16 з’являться в Україні орієнтовно у червні 2024 року, а українська влада розраховує, що до кінця фінансового року у США (вересень) навчання на винищувачах пройдуть 12 пілотів.

22 березня повідомлялось, що у Великій Британії 10 українських пілотів завершили базовий льотний курс. Після цього вони перейшли до поглибленої підготовки, перш ніж навчитися керувати американськими винищувачами F-16. Початковий етап навчань українських пілотів на винищувачах F-16 у Великій Британії розпочався влітку 2023 року.

12 квітня речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш інформував, що українські пілоти, які будуть управляти винищувачами F-16 і навчаються в Данії та США, вже на завершальних етапах підготовки. За його словами, наразі вони відпрацьовують збиття крилатих ракет і ударних дронів типу "Shahed".

Що відомо про передачу України F-16

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і голова уряду Нідерландів Марк Рютте 19 травня оголосили про готовність США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати можуть надати згоду на передачу Україні бойових літаків, зокрема F-16, за умови, що вони не застосовуватимуться для ударів по території РФ.

Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть 42 літаки. Літаки відправлять після того, як будуть виконані умови, серед яких забезпечення необхідної інфраструктури та завершення навчання пілотів.

Речниця Нацгвардії Аризони Ерін Ханніган оголосила, що перші чотири українські пілоти планують завершити навчання на винищувачах F-16 до літа. Нині навчання тривають.