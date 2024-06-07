Франція має намір передати Україні свої винищувачі Mirage 2000-5 і до кінця року українські пілоти будуть готові до керування літаками.

Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив в інтерв'ю французьким ЗМІ, передає Голос Америки.

Макрон не уточнив, скільки саме винищувачів надасть Франція, але сказав, що навчити пілотів мають намір до кінця року.

"Зазвичай вам потрібно від п'яти до шести місяців. Тож до кінця року будуть пілоти. Пілоти проходитимуть підготовку у Франції", – сказав він.

Літаки Міраж- 2000 — це багатоцільові одномоторні реактивні винищувачі. До 2030 року Франція має намір замінити свій флот "міражів" на нові винищувачі Rafale. За даними Reuters, Париж також намагається переконати інші країни, які мають літаки "Міраж", постачати їх Україні.

6 червня президент Володимир Зеленський із дружиною прибув до Франції на відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії.

7 червня президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з Володимиром Зеленським у Єлисейському палаці в Парижі.

Крім того, вранці 7 червня президента України приймуть у парламенті Франції — Національній Асамблеї. Там Зеленський має виступити з промовою перед зустріччю з президенткою Асамблеї Яель Браун-Піве.