Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
До кінця року українські пілоти будуть готові керувати літаками Mirage 2000-5 — Макрон
ФРАНЦІЯЗброяВторгнення Росії в УкраїнуСвітЗброя і технології

До кінця року українські пілоти будуть готові керувати літаками Mirage 2000-5 — Макрон

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
літаки Mirage
Два винищувачі Mirage 2000-5F ВПС Франції у повітряному просторі Польщі в рамках посиленої повітряної поліції НАТО для забезпечення безпеки неба над країнами Балтії, 29 березня 2022 року. REUTERS/Benoit Tessier

Франція має намір передати Україні свої винищувачі Mirage 2000-5 і до кінця року українські пілоти будуть готові до керування літаками.

Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив в інтерв'ю французьким ЗМІ, передає Голос Америки.

Макрон не уточнив, скільки саме винищувачів надасть Франція, але сказав, що навчити пілотів мають намір до кінця року.

"Зазвичай вам потрібно від п'яти до шести місяців. Тож до кінця року будуть пілоти. Пілоти проходитимуть підготовку у Франції", – сказав він.

Літаки Міраж- 2000 — це багатоцільові одномоторні реактивні винищувачі. До 2030 року Франція має намір замінити свій флот "міражів" на нові винищувачі Rafale. За даними Reuters, Париж також намагається переконати інші країни, які мають літаки "Міраж", постачати їх Україні.

6 червня президент Володимир Зеленський із дружиною прибув до Франції на відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії.

7 червня президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з Володимиром Зеленським у Єлисейському палаці в Парижі.

Крім того, вранці 7 червня президента України приймуть у парламенті Франції — Національній Асамблеї. Там Зеленський має виступити з промовою перед зустріччю з президенткою Асамблеї Яель Браун-Піве.

Топ дня
Зеленський, Байден
Зеленський зустрівся з Байденом у Франції, США виділили новий пакет допомоги. 835 день війни. Онлайн Важливо
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Засідання уряду
Уряд спростив військовий облік для українців за кордоном
Портал державних послуг "Дія"
Кабмін підтримав бронювання військовозобов'язаних в "Дії"
Німеччини, можливо, надасть Україні ще одну Patriot
Німеччина обмірковує надання Україні четвертого Patriot — Bloomberg ЗМІ

Вибір редакції
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Дізнайтесь більше
KNDS, Україна
Французько-німецька оборонна компанія KNDS відкриє підприємство в Україні
Президент України Володимир Зеленський виступає перед Національними зборами Франції
Зеленський під час виступу перед парламентом Франції: "Нацизм повертається в Європу. Все це направлено проти України"
Макрон
Макрон: Франція підтримує Україну на шляху до Євросоюзу, але це станеться не відразу
Макрон, Байден
Франція відправить в Україну літаки Mirage 2000-5 — Макрон
На початок