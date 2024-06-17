З вівторка, 18 червня, на всій території України поширить свій вплив поле високого тиску, дощі припиняться і переважатиме більш сонячна погода.

Про це в ефірі Першого каналу Суспільного розповіла синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха.

За її словами, температурні показники також будуть вищими, а також буде менш хмарно.

"Денний максимум на півдні та сході України вже буде становити +27 — +32 градуси та +23 — + 28 по решті областей", — сказала синоптикиня.

Водночас вона зазначила, що вже в середу, 19 червня, очікуються знову очікуються опади.

"Буде проходити ще атмосферний фронт з північного заходу, в середу він буде вдень у західних областях України, потім в ніч на четвер — це північ, центр, і в денні години у четвер він вже зміститься на південний схід України. Але це буде доволі швидко, він пройде Україною, додасть трохи грозових дощів і вже потім знову черговий антициклон забезпечить сонячну погоду", — розповіла Птуха.

Синоптикиня додала, що сьогодні, 17 червня, все ще очікуються короткочасні дощі майже по всій території України.

16 червня в "Укргідрометцентрі" оголошували про "жовтий" рівень небезпечності погодних умов через шквальний вітер і грози для південних, центральних та східних областей.

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