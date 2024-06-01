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Спека в Індії за тиждень забрала життя щонайменше 50 людей
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Спека в Індії за тиждень забрала життя щонайменше 50 людей

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Спека в Індії за тиждень забрала життя щонайменше 50 людей
Постраждалого від теплового удару літнього чоловіка персонал лікарні та рідні доправляють до лікарні під час спеки в Ахмадабаді, Індія, 24 травня 2024 року. REUTERS/Amit Dave

Спека в Індії, коли температура в північних і східних регіонах країни зросла до рекордних значень, за тиждень призвела щонайменше до 50 смертей по всій країні. Більшість людей померли від ймовірного теплового удару та інших симптомів, пов’язаних із спекою.

Про це повідомляють CBS News.

Протягом тижня температура в кількох містах неодноразово перевищувала позначку 50 градусів за Цельсієм.

У столиці Нью-Делі в середу, 29 травня, зареєстрували найвищу температура в історії країни – 52,9 градуса за Цельсієм. Водночас її можуть переглянути у бік зменшення, оскільки департамент погоди підозрює, що датчики на місцевій метеостанції могли бути несправними.

Як пише CBS News, у столиці в середу померла щонайменше одна людина — 40-річний робітник, який отримав тепловий удар.

У десяти інших місцях по всій країні в той же день була зареєстрована температура вище понад 47 градусів за Цельсієм, і принаймні в двох з них температура перевищувала 50 градусів за Цельсієм.

Щонайменше 29 людей померли від ймовірного теплового удару в східних штатах Біхар і Одіша в четвер, де було зафіксовано температуру понад 45 градусів за Цельсієм.

Згідно з повідомленням інформаційного видання India Today, десять із 29 жертв працювали на загальних виборів у Біхарі. Індія наближається до завершення масових загальних виборів, що складаються з семи етапів, і практично всі вони проходили в умовах спеки. На останньому з семи етапів виборці проголосують у суботу.

У східному штаті Джаркханд щонайменше чотири людини померли через симптоми, пов’язані з спекою, у четвер, коли температура ртутного стовпчика піднялася до понад 47 градусів за Цельсієм.

У центральних індійських штатах Мадх'я-Прадеш і Уттар-Прадеш щонайменше п'ятеро людей, у тому числі двоє дітей у віці 12 і 14 років, померли через підозру на тепловий удар. А в західному штаті Раджастхан, понад половина якого припадає на пустелю Тар, щонайменше вісім людей, у тому числі двоє новонароджених, померли від симптомів, пов’язаних із спекою, повідомив директор охорони здоров’я штату доктор Раві Пракаша Матур.

Як пише CBS News, ситуація для 32 мільйонів мешканців спекотної столиці Індії погіршується тим, що сильна спека спричинила кризу води. Влада змушена доставляти воду в цистернах, щоб створити громадські пункти розподілу.

Метеорологічний департамент Індії (IMD) попередив, що сильна спека ще деякий час триватиме у східних частинах країни, і оголосив “червоне попередження” для північних штатів Пенджаб, Хар’яна, Раджастан, Мадх’я-Прадеш і Уттар-Прадеш.

Як відзначає CBS News, минулого року сильна спека вбила понад 100 людей в Індії та сусідньому Пакистані лише за квітень і травень. Висока температура також знищила сотні тисяч акрів посівів, що вплинуло на мільйони людей у ​​величезному сільськогосподарському секторі Індії.

Вчені пов’язують рекордну спеку на Азіатському субконтиненті безпосередньо зі стрімкими темпами глобального потепління. Минулого року вчені заявили, що зміна клімату збільшує ймовірність виникнення хвиль спеки в 100 разів.

22 травня, влада індійської столиці наказала достроково закрити школи на літні канікули після того, як температура в Делі досягла 47,4 градусів за Цельсієм .

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