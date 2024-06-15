У неділю, 16 червня, в Україні у південних, центральних та східних областях очікуються грози та шквальний вітер. Рівень небезпечності погодних умов — жовтий.

Про це розповідають в Укргідрометцентрі.

Там попередили про небезпечні метеорологічні явища.

16 червня у південних, центральних та східних областях буде хмарно з проясненнями, пройдуть дощі, грози, вдень в окремих районах — град та шквали 15-20 м/с.

У низці областей опади будуть значні — це Харківська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Херсонська, Миколаївська, а вночі також Дніпропетровщина та Запоріжжя. Дощів не буде лише в західних областях.

Температура вночі становитиме 12-17°, у західних областях 8-13°; вдень 20-25°, у східних та південних областях 23-28°.

Синоптикиня Наталка Діденко пояснила погоду на вихідних циклоном над Україною. Його центр розташовується над півднем України і впродовж 15-16 червня буде поступово зміщуватися на східні області.

"З понеділка, з 17-го червня, температура повітря в Україні почне підвищуватися, повернеться спека, проте не надмірна", — зазначила фахівчиня.