Циклон відступає: синоптикиня розповіла, як довго триватимуть дощі

Зараз над територією України перебуває активний циклон, який спричинив сильні дощі і грози, але поступово він відступає на територію Білорусі і Росії.

Про це у коментарі Суспільному розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За її словами, у північних та північно-східних областях ще очікуються значні дощі.

"Також зараз ми вже починаємо перебувати в тиловій частині циклону. Його передня частина була в нічні години, коли і гроза в нас була, активні атмосферні фронти. Зараз ми вже в такій тиловій його частині і тому починає в нас посилюватись вітер. І зараз може по Київщині і безпосередньо в інших північних регіонах спостерігатиметься посилення вітру. Тому треба бути уважними і обережними", — сказала Птуха.

Синоптикиня зазначила, що до вечора 12 червня цей циклон буде на північно-східну частину Україна впливати, зокрема на Чернігівщину і Сумшину.

"І ще завтра продовж дня залишкові процеси можуть бути. Але по Київщині вже навіть сподіваємось, що сьогодні ввечері навіть захід сонця може десь проблисне крізь хмари. Наприклад в південних районах Київщини дощі трошки раніше можуть припинятись, а по північних звичайно можуть і на ніч залишитись. Завтра в нас вже у багатьох областях переважатиме погода без опадів", — сказала вона.

Водночас Птуха зазначила, що 13 червня вдень інші атмосферні фронти будуть впливати на Закарпаття, Прикарпаття — там можуть бути короткочасні дощі та окремі грози.

"Єдине, що варто зазначити — завдяки цьому циклону в нас зараз повітряні потоки сьогодні змінились з південно-західних на північно-західні. Надійшла прохолодніша повітряна маса і буде продовжувати надходити в найближчі кілька діб. В денні максимум і нічні мінімум також будуть не надто високими. В денні години у північних областях, по західних — в межах +18...+23 градуси", — зазначила синоптикиня.

Водночас, за її словами, на південному сході збережеться спека +27...+32 градуси.