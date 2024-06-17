"Укренерго" зменшило час застосування більшого обсягу обмежень

"Укренерго" зменшило на сьогодні час застосування більшого обсягу обмежень електропостачання: 2 черги одночасно будуть застосовані з 19:00 до 22:00.

Про це повідомляється на офіційній сторінці НЕК "Укренерго" у Facebook.

"Інформацію про те, які саме черги і коли будуть відключатись у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", — нагадали у компанії.

Напередодні, 16 червня, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що у наступні кілька тижнів і до кінця липня ситуація в енергосистемі України буде набагато важчою, ніж зараз.

Загалом обмеження сьогодні діють по всій Україні з 08:00 до 24:00.

Протягом доби запланований імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 27 219 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 572 МВт. Експорт не відбувається і не передбачається.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.