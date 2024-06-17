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Вночі 17 червня над територією Росії було знищено 6 дронів — Міноборони РФ
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Вночі 17 червня над територією Росії було знищено 6 дронів — Міноборони РФ

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У російському Міністерстві оборони заявили, що вночі, 17 червня, над територією кількох регіонів Росії нібито було збито шість безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

"Черговими засобами ППО знищено: один БПЛА над територією Бєлгородської області, два БПЛА над територією Воронезької області, а також три БПЛА над територією Липецької області", — розповіли в оборонному відомстві.

За словами губернатора Воронезької області РФ Олександра Гусєва, внаслідок атаки двох дронів, у регіоні постраждалих немає.

Очільник Липецької області РФ Ігор Артамонов вночі заявляв, що над регіоном було "нейтралізовано" чотири БПЛА. За його словами, вони атакували промислові райони Липецька.

Водночас губернатор Бєлгородської області Олександр Гладков ніяк не коментував нічну атаку безпілотниками.

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