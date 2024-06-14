Зеленський зустрівся із прем'єром Індії Моді й обговорив співпрацю між країнами

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 14 червня, на полях саміту "Групи семи" (G7) зустрівся із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді і обговорив з ним розвиток двосторонніх відносин між країнами.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Обговорили розвиток двосторонніх відносин та розширення торгівлі, зокрема, в контексті функціонування чорноморського експортного коридору. Розглянули можливість обміну досвідом використання нових технологій у сільському господарстві", — поінформував Зеленський.

Також за словами президента, він обговорив із Моді підготовку до Глобального саміту миру та пункти порядку денного цього заходу.

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Що передбачає українська "формула миру"

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів: