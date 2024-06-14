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Наступного тижня ситуація в енергосистемі буде складнішою — "Укренерго"
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Наступного тижня ситуація в енергосистемі буде складнішою — "Укренерго"

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Кудрицький
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Медіацентр

Наступного тижня ситуація в українській енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж цього.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький інтерв’ю "Українській правді".

За словами Кудрицького, уникнути відключень побутових споживачів не вдасться внаслідок прогнозованого зростання енергоспоживання через повернення спеки і виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС.

"Ми будемо мати справу відзавтра вже зі зниженою потужністю на атомних електростанціях, як очікується. І в середині двадцятих чисел червня – ще будемо мати додатковий крок зниження потужності на АЕС. Це пов’язано саме з ремонтною кампанією", — зазначив голова правління "Укренерго".

Кудрицький також пояснив, що ремонти перенести не можна, адже коли паливо вигорає, його треба міняти, і надовго відтермінувати цей процес неможливо.

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