Норвегія передала Україні боєприпаси 81 мм для мінометів на суму приблизно 480 мільйонів норвезьких крон (приблизно 45,1 млн доларів).

Про це повідомив уряд країни.

"Після діалогу зі Збройними силами Норвегії ми оцінили, що можна швидко передати Україні зі складів, щоб допомогти запобігти більшому просуванню Росії", — зазначив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Як ідеться на вебсторінці норвезького уряду, установки 81 мм є найлегшим і мобільним артозброєнням. Їх можна встановити на авто чи використовувати як портативні. Вони зазвичай мають дальність стрільби 5-6 км і доповнюють важчу артилерію на коротших дистанціях.

Норвегія підкреслила, що в Україні нині великі потреби у снарядах.

Інша допомога Норвегії

Нещодавно Норвегія також передала Україні ручні гранати на суму 50 мільйонів норвезьких крон та снайперські боєприпаси на суму 3 мільйони норвезьких крон.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере 31 травня заявив, що Норвегія виділить щонайменше 13,5 млрд норвезьких крон (близько 1,2 млрд євро) військової допомоги. Тоді ж країни підписали безпекову угоду.

11 травня міністр оборони Німеччини оголосив, що Німеччина, Норвегія, Данія та Нідерланди спільно постачатимуть Україні 100 ракет Patriot. Норвегія зробила внесок у цю ініціативу в 125 мільйонів євро.

У межах довгострокової програми "Нансен" на підтримку України Норвегія торік близько 10 мільярдів норвезьких крон на військову підтримку.