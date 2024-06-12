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Україна отримає 100 ракет для ЗРК Patriot від Німеччини, Нідерландів, Норвегії та Данії
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Україна отримає 100 ракет для ЗРК Patriot від Німеччини, Нідерландів, Норвегії та Данії

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ЗРК Patriot
Батарея Patriot, яку Німеччина передає Україні, 11 червня 2024 року. Офіс президента України

Україна отримає додаткові 100 ракет для зенітно-ракетного комплексу Patriot від Німеччини, Нідерландів, Норвегії та Данії.

Про це оголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомили в Офісі президента України.

Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що до нового пакета військової допомоги на 700 млн євро увійшли розвідувальні та ударні дрони, стрілецька та снайперська зброя і РПГ.

"Використовуючи ці ракети, українські військові, які зараз тренуються тут, незабаром зможуть захищати інфраструктуру та зберегти життя українців", – сказав Борис Пісторіус.

Володимир Зеленський подякував канцлеру Олафу Шольцу, Німеччині та всьому німецькому народові за новий оборонний пакет на загальну суму понад 700 млн євро. Він відзначив і передачу Німеччиною ще однієї системи Patriot, і якісні німецькі системи IRIS-T.

"Дуже важливий аспект, що ви скоротили час щодо виробництва й тренування на цих системах. Бо сьогодні цей час вимірюється життями наших людей. І те, що ви скоротили дні, іноді тижні, ми будемо пам’ятати десятиліттями", – наголосив Зеленський.

Як працюють ЗРК Patriot

Зенітні ракетні комплекси Patriot в США почали розробляти 40 років тому. Перший раз американську систему використали у боях на початку 1990-х, під час війни в Перській затоці.

Батарея ЗРК Patriot складається з радара, пункту управління й пускових установок (до восьми), кожна з яких має по чотири ракети. Ціна однієї батареї близько мільярда доларів.

Характеристики радіолокаційної станції системи:

  • максимальна висота перехоплення цілі — 24 кілометри;
  • максимальна дальність перехоплення — 80 кілометрів;
  • мінімальна — три кілометри.

Вражає цілі ЗРК Patriot керованими ракетами "земля — повітря". Максимальна дальність ураження коливається від 40 до 160 км залежно від типу ракети. Одночасно Patriot може знищувати вісім цілей та здатен збивати не лише літаки та крилаті ракети, але й балістичні.

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