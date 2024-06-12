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Норвегія профінансує ППО для України на 240 млн євро — МЗС
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Норвегія профінансує ППО для України на 240 млн євро — МЗС

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Прапор Норвегії, ілюстративне фото. Норвегія. Ілюстративне фото: Getty Images

Норвегія виділяє 240 мільйонів євро для посилення протиповітряної оборони України.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Норвегії на своїй сторінці у мережі X.

За інформацією, 125 мільйонів євро із цієї суми використають на спільну ініціативу Німеччини та Норвегії разом з Данією та Нідерландами щодо поставок 100 ракет для системи Patriot, про яку раніше оголошував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Сьогодні Німеччина підтвердила, що разом з Норвегією, Данією і Нідерландами профінансує повторну закупівлю системи Patriot, щоб 100 ракет Patriot могли бути швидко передані Україні. Норвегія виділить 125 мільйонів євро на цю співпрацю", — йдеться у повідомленні МЗС.

Раніше стало відомо, що Україна отримає додаткові 100 ракет для зенітно-ракетного комплексу Patriot від Німеччини, Нідерландів, Норвегії та Данії.

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