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Мелоні прокоментувала пропозицію Путіна про припинення вогню Україні
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Мелоні прокоментувала пропозицію Путіна про припинення вогню Україні

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Голова італійського уряду Джорджа Мелоні
Прем'єр-міністрека Італії Джорджа Мелоні. AP

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні в суботу, 15 червня, відкинула так звану "мирну пропозицію" очільника Кремля Володимира Путіна та назвала її "пропагандою".

Про це пише АР.

Відповідаючи на запитання щодо пропозиції Путіна про припинення вогню, Мелоні відповіла, що це "мені здається швидше пропагандистським ходом, ніж справжнім".

"Якщо пропозиція Путіна така: ми готові до мирних переговорів, якщо Україна визнає вторгнення в Україну та відмовиться від окупованих частин... це не здається мені особливо ефективною пропозицією", — сказала Мелоні.

Що відомо про заяви Путіна напередодні Глобального саміту миру

14 червня на зустрічі з керівництвом МЗС Росії Володимир Путін заявив, що однією з умов для початку переговорів із Києвом є повне виведення українських військ із Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також Україна має заявити про відсутність планів вступити в НАТО.

При цьому російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що вважає некоректним ставити питання про те, що ініціатива Путіна щодо України схожа на пропозицію про капітуляцію, передають "РИА Новости".

На заяву відреагували також в МЗС України. У відомстві зазначили, що поява низки заяв від очільника Кремля Володимира Путіна за день до початку Глобального саміту миру свідчить про те, що Росія насправді боїться справжнього миру.

"Всі озвучені Путіним ультиматуми вже багато разів лунали з Москви й нічого нового в цих чергових заявах немає. Водночас показовим є час їхнього озвучення. Закидаючи такі сигнали в інформаційний простір напередодні проведення інавгураційного Глобального саміту миру у Швейцарії, Путін переслідує тільки одну мету: завадити участі лідерів і країн в цьому заході", — йдеться у повідомленні.

Зі свого боку в Офісі президента заявили, що Росія не має бажання припиняти війну, а пропозиції Путіна свідчать про "нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії".

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