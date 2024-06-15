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Очільник МЗС Саудівської Аравії: будуть необхідні "складні компроміси" для серйозних переговорів
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Очільник МЗС Саудівської Аравії: будуть необхідні "складні компроміси" для серйозних переговорів

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Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фейсал бін Фархан Аль Сауд
Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фейсал бін Фархан Аль Сауд. LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фейсал бін Фархан Аль Сауд під час засідання Саміту миру заявив, що його країна використовує "хороші стосунки з обома сторонами" у пошуку шляху до миру й надалі підтримуватимуть зусилля з організації діалогу між Україною та Росією.

Аль Сауд додав, що Саудівська Аравія від початку війни дотримується "збалансованої позиції" та закликає до переговорів і завершення бойових дій.

"Ми вважаємо, що дуже важливо, щоб міжнародна спільнота заохочувала усі кроки до серйозних переговорів. Для цього будуть необхідні складні компроміси у ході дорожньої карти до миру. І тут важливо наголосити, що будь-який процес вимагатиме участі Росії для того, щоб він досягнув якихось результатів", — сказав Аль Сауд.

Раніше у межах Саміту миру міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з міністром закордонних справ Саудівської Аравії Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом, під час якої обговорили двосторонні відносини між країнами та надану Україні гуманітарну допомогу.

Про участь Саудівської Аравії у Саміті миру стало відомо лиш напередодні ввечері — раніше джерела німецького агентства DPA в дипломатичних колах в Ер-Ріяді повідомляли, що країна не планує брати участь у саміті нібито через те, що там не буде присутня Росія.

Що відомо про Саміт миру

15-16 червня у Бюргенштоці у Швейцарії триває перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому візьмуть делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена, утім, імовірно, її запросять на наступні — коли погодять позиції країн по положеннях "Формули миру".

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак перед відкриттям Глобального саміту миру у Швейцарії, передає кореспондентка Суспільного.

Команда Суспільне Новини працює в Бюргенштоці — слідкуйте за останніми новинами з саміту в нашому текстовому онлайні.

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