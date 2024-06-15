Макрон: "олімпійське перемир'я" — це не обов'язок, який покладається на Україну

"Олімпійське перемир'я" — це не обов'язок, який покладається на Україну, а заклик, щоб Росія зупинила свою агресивну війну.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон на полях Глобального саміту миру у Швейцарії.

"Я думаю, що якщо ми будемо збільшувати тиск у цьому контексті, щоб Росія забезпечила перемир'я, це дуже важливо", — сказав Макрон.

Він також виступив за те, щоб організувати наступну зустріч після Саміту миру та залучити до неї більше країн.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що сподівається домовитися про припинення вогню в основних конфліктах, які тривають у світі, на час літніх Олімпійських ігор, та розраховує на сприяння у цьому різних партнерів, зокрема лідера Китаю.

Президент України Володимир Зеленський не вірить у можливість реалізації ідеї Макрона щодо перемир’я в Україні. Він зазначив, що Росія використає таку паузу для перегрупування і залучення додаткових сил, щоб потім "знищувати нас".

17 травня на пресконференції під час візиту до Китаю Путін заявив, що російських спортсменів не допустили до Олімпійських ігор із прапором і національним гімном РФ, тоді як від Москви хочуть виконання "правил, які Захід їй диктує".