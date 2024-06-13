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Міністри оборони Північноатлантичного альянсу схвалили дорожню карту співробітництва Ради Україна-НАТО — Столтенберг
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Міністри оборони Північноатлантичного альянсу схвалили дорожню карту співробітництва Ради Україна-НАТО — Столтенберг

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Єнс Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг спілкується з журналістами перд зустріччю міністрів оборони НАТО в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, Бельгія, 13 червня 2024 року. REUTERS/Johanna Geron

Міністри оборони країн членів Північноатлантичного альянсу сьогодні, 13 червня, схвалили дорожню карту інноваційного співробітництва Ради Україна-НАТО.

Про це за результатами засідання міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

"Сьогодні ми схвалили першу в історії дорожню карту інноваційного співробітництва Україна-НАТО. Країни-члени Альянсу також готуються схвалити створення в Польщі Спільного аналітичного тренувального та освітнього центру НАТО-Україна (JTEC)", — сказав він.

За словами генсека військово-політичного блоку, під час засідання також було обговорено поточні ініціативи, спрямовані на наближення України до членства в Альянсі.

"Такі як розбудова потенціалу для приведення українського сектору оборони й безпеки у відповідність до стандартів НАТО, а також покращення оборонних закупівель і зміцнення української оборонно-промислової бази", — розповів Столтенберг.

Він нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення Росії, члени Альянсу щорічно надають військову підтримку Україні на суму близько 40 мільярдів євро.

"Я запропонував, щоб ми підтримували цей рівень підтримки як мінімум стільки часу, скільки буде потрібно. І щоб члени НАТО справедливо розподіляли цей тягар. Парадокс полягає в тому, що чим надовше ми плануємо і чим надовше беремо на себе зобов'язання, тим швидше в Україні може настати мир. Тому що надійні довгострокові зобов'язання (країн-членів НАТО — ред.), показують Москві, що вона не зможе нас перечекати", — сказав генсек Альянсу.

Рада Україна-НАТО

Створення Ради Україна-НАТО є одним з трьох елементів пакета, щоб Україна ще більше наблизилася до НАТО і до членства в Альянсі.

Генеральний секретар Єнс Столтенберг під час саміту у Вільнюсі пояснив, чим робота Ради Україна-НАТО буде відрізнятися від попередньої комісії. За його словами, члени Ради зможуть ухвалювати рішення на рівні союзників по Альянсу.

За словами генсека, такі зустрічі можуть відбуватися на різних рівнях.

Перше засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ країн Альянсу відбулося у Брюсселі 29 листопада 2023 року. На засіданні затвердили "амбітну" програму роботи на 2024 рік, яка включає енергетичну безпеку, інновації та взаємодію. Крім того, НАТО надало рекомендації щодо пріоритетних реформ в Україні.

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