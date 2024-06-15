Спільний мирний план може бути переданий Росії на другому Саміті — Єрмак

Спільний мирний план, погоджений Україною та міжнародними партнерами, може бути переданий представнику Росії на другому Саміті миру, якщо РФ там буде представлена.

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак перед відкриттям Глобального саміту миру у Швейцарії, передає кореспондентка Суспільного.

Водночас Єрмак наголосив, що оновлені домовленості жодним чином не повторюватимуть Мінські домовленості 2014 року.

"При президенті Зеленському Мінських домовленостей в тому вигляді, в якому вони були, Будапешту, який не дав нам жодних гарантій, не буде", — зазначив глава ОПУ.

15 червня у Бюргенштоці в Швейцарії розпочинається перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому візьмуть делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена, утім, імовірно, її запросять на наступні — коли погодять позиції країн по положеннях "Формули миру".

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак перед відкриттям Глобального саміту миру у Швейцарії, передає кореспондентка Суспільного.